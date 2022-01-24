مع أنباء تقدمه باستقالته.. إيفر بانيغا يوجه رسالة لخالد البلطان

وجه لاعب الوسط الأرجنتيني إيفر بانيغا لاعب نادي الشباب رسالة لخالد البلطان رئيس النادي مع أنباء عن تقدمه باستقالته من رئاسة النادي.

وكتب إيفر بانيغا عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”نحن معك أيها الرئيس“ حيث نشر صورة تجمعه مع خالد البلطان.

وكان خالد البلطان قد تولى رئاسة الشباب في المرة الأولى، عام 2005، حيث استمر حتى 2014، قبل أن يعود ليكمل ولايته الثانية، من عام 2018 وحتى الآن.

وكان الإعلامي خالد الشنيف، قد كشف عبر برنامجه ”ملعب SSC“، عن تفكير خالد البلطان، رئيس الشباب، في الاستقالة من منصبه الحالي في ظل صعوبات تواجه ناديه.

وقال خالد الشنيف: ”جمعني اتصال بالبلطان وقال لي: (ما أطالب به أن يعامل الشباب مثل الأندية الأربعة الجماهيرية، الدعم يقدم لهم والشباب مستبعد ويجب أن نعامل مثلهم أو كجزء منهم، عدا ذلك صعب البقاء في هذه الأجواء، وعلى لسانه قال: أتمنى أن يعامل الشباب مثل الأندية الجماهيرية“.

وأضاف الشنيف: ”البلطان له خبرات وبصمات في الرياضة وخروجه سيؤثر على نادي الشباب وسيعود عشر خطوات للخلف، وأنا أعرف ما يدور في النادي، عن نفسي أتمنى بقاءه“.

بينما قال الإعلامي الرياضي وليد الفراج: ”هناك أحاديث ترددت بأن وزير الرياضة أجرى اتصالا برئيس الشباب لكي يستقيل وهذا غير صحيح، ولم يقم بالضغط على رئيس الشباب ولا يوجد أي استقالة أو مطالبات بها.. كل ما يتم تداوله كلام فارغ“.

ويحتل الشباب المركز الثالث في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 34 نقطة، ويتأخر بـ7 نقاط عن الاتحاد، المتصدر، الذي خاض مباراة أقل.

وتأهل الشباب إلى نسخة مسابقة دوري أبطال آسيا 2022، بعد وصافة الموسم الماضي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوقعت قرعة دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم التي سحبت في العاصمة الماليزية كوالالمبور الشباب السعودي مع الجزيرة الإماراتي والقوة الجوية العراقي ومومباي سيتي.

ويشهد دور المجموعات في دوري أبطال آسيا مشاركة 40 نادياً سيتم تقسيمها إلى 10 مجموعات بواقع 5 مجموعات لغرب القارة و5 لشرقها، وقد تأهل للنسخة الجديدة حتى الآن 33 ناديا، وسينضم لها 7 أندية من الأدوار التمهيدية ”الملحق“.

نتائج القرعة:

المجموعة الأولى: الهلال السعودي – الريان القطري – استقلال دوشنبة – (الفائز من مباراة الشارقة والزوراء).

المجموعة الثانية: الجزيرة الإماراتي – الشباب السعودي – القوة الجوية العراقي – مومباي سيتي.

المجموعة الثالثة: فولاذ – شباب الأهلي – الغرافة القطري – أهال.

المجموعة الرابعة: الدحيل القطري – سابهان الإيراني – باختاكور الأوزبكي – (الفائز من ملحق المباراة الثالثة – التعاون السعودي ضد الجيش العراقي).

المجموعة الخامسة: السد القطري – الفيصلي السعودي – الوحدات الأردني – (الفائز من مباراة بني ياس ضد ناساف).

المجموعة السادسة: شاندونغ تايشان – أوراوا ريد دايموندز – ليون سيتي سيلورز – الفائز من مباراة رقم 4 في الدوري التمهيدي.

المجموعة السابعة: باثوم يونايتد – جيونام دراغونز – يونايتد سيتي – ملبورن سيتي.

المجموعة الثامنة: جيونبوك هيونداي موتورز – يوكوهاما مارينوس – هوانغ آنه غيا لاي – الفائز من مباراة 1 في الدور التمهيدي.

المجموعة التاسعة: كاوازاكي فرونتالي – غوانغزهو – جوهور دار التعظيم – الفائز من مباراة 3 في الدور التمهيدي.

المجموعة العاشرة: شانغهاي بورت – تشيانغراي يونايتد – كيتشي – الفائز من مباراة 2 في الدور التمهيدي.