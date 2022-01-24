رياضة

سبب تأخر إتمام صفقة انتقال ميشيل لنادي الهلال
تاريخ النشر: 24 يناير 2022 13:36 GMT
تاريخ التحديث: 24 يناير 2022 14:40 GMT

سبب تأخر إتمام صفقة انتقال ميشيل لنادي الهلال

فلامنغو والهلال أمامهما حتى الليلة لإتمام الصفقة، وإلا فلن يتمكن ميشيل من المشاركة مع الزعيم في البطولة العالمية.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كشفت وسائل إعلام برازيلية عن سبب تأخير إتمام صفقة انتقال اللاعب البرازيلي ميشيل إلى نادي ‎الهلال السعودي.

ووفقا لموقع ”diariodofla“فإن السبب يكمن في خلاف بين الأندية التي لعب لها ميشيل على نسبة حصول كل منها من قيمة الصفقة.

وأوضح أنه من المتوقع أن يتم إنهاء الخلاف الليلة، وأشار إلى أن مهلة تسجيل الهلال للاعبين في قائمته المشاركة في كأس العالم للأندية تنتهي اليوم الإثنين.

أي أن فلامنغو والهلال أمامهما حتى الليلة لإتمام الصفقة، وإلا فلن يتمكن ميشيل من المشاركة مع الزعيم في البطولة العالمية.

وتسعى إدارة الهلال للتعاقد مع ميشيل سريعا للمشاركة معه في كأس العالم للأندية التي تقام الشهر المقبل في الإمارات، خاصة أن الفرنسي بافتيمبي غوميز مهاجم الفريق قد يرحل للدوري القطري خلال الأيام القليلة المقبلة.

ورفضت من قبل إدارة فلامنغو العرض الأول للهلال الذي بلغت قيمته نحو 8.25 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات.

وبدأ ميشيل، مسيرته الكروية في فريق غويانيسيا البرازيلي، قبل أن ينتقل منه إلى مواطنه غوياس، في صيف 2017 وبعد عامين ونصف العام في غوياس، انتقل النجم الشاب إلى العملاق البرازيلي فلامنجو 2020.

ودفع فلامنغو النادي الحالي لميشيل 38.49 مليون ريال برازيلي إلى نادي غوياس للحصول على خدمات لاعب الوسط المهاجم البالغ من العمر 25 عاما ونسبة 80 % من الحقوق الاقتصادية للاعب في بداية 2020، وتقسمت الـ20 % المتبقية من قيمة الصفقة بين مدير أعماله ونادي غوياس بنسبة 5 % لوكيل أعماله و15 % المتبقية للنادي.

ولعب ميشيل لنادي مونتي كريستو عام 2015 وبعده بعام واحد دافع عن ألوان نادي غويانيا لعام واحد أيضا وبالمثل لعب في غويانيزيا عام 2017 قبل أن يخوض موسمين مع غوياس بين عامي 2017 و2019 لينتقل إلى فلامنغو في بداية 2020 ويستمر معه حتى حسم صفقة انتقاله للهلال.

وحسم الهلال أربع صفقات جديدة حتى الآن، بالتعاقد مع الحارس الدولي محمد العويس من الأهلي، وسعود عبدالحميد ظهير أيمن الاتحاد وزميله عبد الإله المالكي إضافة إلى عبدالرحمن العبيد نجم النصر.

وتعادل الهلال حامل لقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 1-1 مع الباطن يوم الجمعة الماضي وذلك للمرة السابعة في 17 مباراة ليصبح رصيده 31 نقطة في المركز الرابع ليتأخر بفارق عشر نقاط عن الاتحاد متصدر الترتيب.

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