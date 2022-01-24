تقرير: الهلال يقترب من ضم موديست مهاجم كولن الألماني

كشفت صحيفة ”الرياض“، يوم الإثنين، على أن إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، توصلت إلى اتفاق نهائي لضم الفرنسي أنتوني موديست مهاجم كولن الألماني، على أن يكون بديلا لمواطنه الفرنسي بافيتيمبي غوميز والذي ألمح إلى مغادرته الفريق.

ولم توضح الصحيفة أي تفاصيل بشأن الصفقة أو موعد وصول اللاعب أو إتمامها، خاصة مع قرب انتهاء فترة الميركاتو الشتوي في السعودية مع نهاية شهر يناير الجاري.

وكان غوميز قد ألمح خلال تصريحات تلفزيونية إلى أن مباراة الهلال والباطن قد تكون الأخيرة له، وأنه سيجتمع مع إدارة الزعيم لمناقشة مستقبله.

وأشارت تقارير سابقة، إلى أن غوميز تلقى عرضين خليجيين للرحيل في فترة الانتقالات الشتوية أحدهما من قطر والآخر من الإمارات.

أما موديست، فقد بدأ مسيرته مع نيس الفرنسي وآنجيه ثم مثل أندية بلاكبيرن وبودرو وهوفنهايم وتيانغين جوانجيان وسانت إيتيان وكولن الألماني.

وخاض موديست مع كولن 144 مباراة في مختلف البطولات، وقد سجل خلالها 72 هدفا وصنع 7 تمريرات حاسمة لزملائه.

وتعاقد الهلال منذ بداية الفترة الشتوية الجارية مع 4 صفقات رسمية هم، سعود عبدالحميد وعبدالإله المالكي من الاتحاد، ومحمد العويس حارس الأهلي، وعبدالرحمن العبيد الظهير الأيسر السابق للنصر.

ويسعى الهلال لضم عدة صفقات أجنبية قوية خلال الفترة الحالية؛ لتدعيم صفوف ”الزعيم“ قبل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وسعى الهلال لضم ميشيل، لاعب فلامنغو البرازيلي، حيث تواجه الصفقة بعض الصعوبات.

وأكدت صحيفة ”UOL“ البرازيلية، على أن المفاوضات بين الهلال وفلامنغو مستمرة بشأن اللاعب ميشيل، وقد يتم حسمها خلال وقت قريب.

وتعادل الهلال حامل لقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 1-1 مع الباطن يوم الجمعة الماضي، وذلك للمرة السابعة في 17 مباراة ليصبح رصيده 31 نقطة في المركز الرابع ليتأخر بفارق عشر نقاط عن الاتحاد متصدر الترتيب.

ويستعد الهلال للمشاركة في كأس العالم للأندية، حيث سيلعب دور الربع نهائي، أمام الفائز من مباراة الجزيرة الإماراتي أمام بطل تاهيتي، لتحديد الفريق المتأهل إلى نصف النهائي، ليلاقي تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا.