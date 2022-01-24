مسؤول بنادي الاتحاد مهاجما فيصل الخراع: أين كان طوال الفترة الماضية.. ولن نصمت عن الإساءات (فيديو)

رد حامد البلوي، المدير التنفيذي لنادي الاتحاد السعودي، على التصريحات التي أطلقها فيصل الخراع، لاعب الفريق السابق، والذي أكد أن لديه مستحقات متأخرة لدى إدارة ”العميد“، وشكك في حصول النادي على شهادة الكفاءة المالية بسبب هذا الأمر.

وقال البلوي في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد ”بالنسبة لنا هذا هو قدر الاتحاد يكون موجودا والأمور تكون لأحسن وأحسن، والاتحاد لم يجامل في أي شيء بخصوص الكفاءة المالية وحتى الفروقات المالية البسيطة سددناها ودفعناها، حتى ناس لهم حقوق من 10 سنوات وسددناها“.

وأضاف ”فيصل الخراع أو غيره لو لهم حقوق يظهروها، والخراع انتهى عقده مع الاتحاد في 2020 ويجب أن نأخذ بالنا من التواريخ، وكان له مبلغ مالي والتزمنا بتسديده غير كل رواتبه، وأين كان هو ومحاميه الفترة الماضية ولماذا لم يتقدم لنا بالأوراق الرسمية، ولكن الاتحاد لن يترك حقه في هذه المواضيع والإساءات في الإعلام خاصة وأنه اتهمنا بالتجاوز في شهادة الكفاءة المالية، إذا الخراع له مستحقات فيطلبها بالقنوات الرسمية، ولن يؤثر ما يقال علينا داخل الملعب“.

وشدد البلوي ”نادي الاتحاد تحت النظام ولدينا ثقة في الكفاءة المالية، وإذا كان الخراع ووكيله لديهما شيء ضد الاتحاد فالقنوات الرسمية موجودة، لكن (البَرْبَرَة في الإعلام) أمور عفا عليها الزمن“.

🎙🔥 توضيح حامد البلوي عن البربرة بقضية الخراع و الكفاءة المالية بنادي #الاتحاد😎 pic.twitter.com/yBsLG0hzS7 — ملتميـــديا الاتـحاد (@multimedia_itti) January 24, 2022

بداية القضية

كان فيصل الخراع انتقل إلى صفوف الاتحاد عام 2015 بعقد يمتد لمدة 5 مواسم، وتقدم في العام التالي بشكوى لعدم تسلمه مستحقاته المالية، وتم إصدار قرار رسمي لصالحه من قبل لجنة الانضباط والأخلاق بدفع المبلغ في 2017.

وأثار الخراع حالة من الجدل، يوم الأحد، بعدما أعلن احتجاجه في تصريحات صحفية على حصول نادي الاتحاد على شهادة الكفاءة المالية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وتسجيل لاعبين جدد.

وخاطب نبيل آل سهيل، محامي فيصل الخراع، لجنة الكفاءة المالية في وزارة الرياضة، مندهشًا من حصول الاتحاد على الرخصة المالية، دون أن يسدد مستحقات اللاعب القديمة.

وزعم محامي الخراع، أن لاعب نادي الجيل الحالي لم يحصل على 700 ألف ريال سعودي، قيمة آخر مستحقات واجبة له من الاتحاد.

من جانبه، رد الاتحاد السعودي لكرة القدم، عبر حساب ”الإعلام والاتصال“ الرسمي على موقع ”تويتر“، على الأزمة المثارة، موضحا أن فيصل الخراع حصل على مستحقاته المالية كافة من الاتحاد، موضحًا أنه لا توجد قضايا بين الطرفين، منظورة في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

السلام عليكم. بالإشارة إلى القرار المرفق للاعب فيصل الخراع، القرار منفّذ وتم الانتهاء من طلب التنفيذ في وقته، ولا توجد أي قضية منظورة للاعب لدى الجهات المختصة في الاتحاد السعودي لكرة القدم. — الإعلام والاتصال (@SaudiFFcomms) January 23, 2022

ويحتل نادي الاتحاد صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ41 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر، الوصيف، مع مباراة مؤجلة تنتظر ”العميد“ أمام الهلال في الـ8 من مارس المقبل.