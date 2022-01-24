وليد الفراج عن قضية محمد كنو: السالفة مطولة.. والقوانين وضِعت لإقرار العدالة (فيديو)

رد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عبر برنامجه على أحد المتابعين الذي سأله عن سبب السكوت عن قضية محمد كنو، نجم نادي الهلال السعودي، والذي أثار جدلا كبيرا في الميركاتو الحالي بعد توقيعه للنصر ثم عودته والتجديد لفريقه، ما أثار أزمة وشكاوى متبادلة بين الناديين.

وقال الفراج في رده على المغرد ”قضية كنو لها تسلسل قانوني وأعلم أن فيه ناس متعجلة ومنتظرة القرار وليس بالضرورة أن يصدر كما يتوقعه البعض، ولكن ستلعب مباراة عمان واليابان في تصفيات كأس العالم 2022، ثم سيشارك اللاعب مع الهلال في كأس العالم للأندية، ثم يصدر قرار وبعده يحدث استئناف“.

مشجع يسأل عن قضية كنو #وليد_الفراج: اللاعب سيشارك مع المنتخب و #الهلال في كأس العالم وسيتم تطبيق القانون "الحقيقي" ولا يعني ذلك أنه القانون اللي يعجبك اشترك الآن وتابع الحلقات على #ShahidVIP https://t.co/31RrAUFZxy#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/uxrEL30GnQ — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) January 23, 2022

وأضاف ”السالفة مطولة ما فيه حامي حامي، القوانين لم توضع لتبرد قلب ناس على ناس ولكن لإقرار العدالة، التحريض لا يؤدي للتشدد ولا الصمت يؤدي للاسترخاء، وهذا هو القانون الحقيقي وليس القانون اللي نفسك فيه“.

وكان كنو وقع على عقود انتقاله للنصر بعد دخوله الفترة الحرة خلال يناير الحالي، قبل أن يقرر تجديد عقده مع “الزعيم” عقب مواجهة السوبر السعودي التي فاز بها فريقه أمام الفيصلي، بركلات الترجيح 4-3، إذ انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 2-2.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، فإن لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قررت استدعاء محمد كنو الأسبوع الماضي، للاستماع إلى أقواله على خلفية توقيعه عقدَين مع النصر والهلال.

وأوضحت أن لجنة الاحتراف، أخذت إفادته فيما لم تطلب من أحد في الناديين الحضور إلى مقرها، واكتفت بإرسال إفادة كتابية للطرفين.

وكان نادي النصر أصدر بيانا رسميا أكد من خلاله تمسكه في حقوقه بشأن التعاقد مع محمد كنو خلال الفترة الحرة من عقد اللاعب مع نادي الهلال.

وطالب النصر بالحصول على مبلغ 27 مليون ريال نظير فسخ اللاعب التعاقد من طرف واحد دون سبب مشروع وتجديد عقده مع نادي الهلال.

تركي العجمة يرد على حقيقة تناقض رأيه في قضيتي محمد كنو وعوض خميس (فيديو) https://t.co/ciIR5yFf1q pic.twitter.com/tvBARAPkLI — إرم سبورت (@EremSports) January 9, 2022

وكان أحمد الشيخي، المتخصص في تسوية النزاعات الرياضية، صرح لصحيفة ”الشرق الأوسط“، أخيرا بشأن القضية، قائلا ”بالنسبة لمحمد كنو طالما أنه وقع عقدين وتم إثبات ذلك، فاللاعب سيتم على الأرجح إيقافه من 4 إلى 6 أشهر، أما نادي النصر ففي حال إثبات أنه تفاوض مع كنو قبل دخوله الفترة الحرة، فإنه سيعاقب بغرامة مالية فقط قد تصل إلى مليون ريال، وحال وجود سوء النية فإن العقوبة قد تزيد بالمنع من التسجيل لفترة أو فترتين“.

وعلى مستوى العقوبات المتوقعة لنادي الهلال في حال الإثبات، فوفق اللوائح الخارجية فإن النادي سيعاقب بالمنع من التسجيل، لكن هناك بعض الثغرات في اللائحة بالداخل (المادة 64 للعقوبات على الأندية)، كما حدث مع النصر في قضية عوض خميس، بتوقيع عقوبة تقديرية أقرب إلى الغرامة المالية، لذلك فإن الأقرب أيضاً معاملة الهلال بالمثل وتوقيع غرامة مالية على النادي في حال إثبات الأمر عليه.