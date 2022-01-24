بيتروس: ما زال لي مستحقات عند إدارة النصر.. ولهذا السبب لم أتوجه بشكوى لـ"فيفا" (فيديو)

تحدث البرازيلي بيتروس، لاعب الفتح الحالي والنصر السابق، عن علاقته مع ”العالمي“، مشددا على أنه ما زال له مستحقات لم يتسلمها حتى الآن، نافيا لجوءه لـ“فيفا“ من أجل تقديم أي شكوى ضد إدارة مسلي آل معمر.

وقال بيتروس في تصريحات تلفزيونية، مساء أمس الأحد ”سنحتاج أن نتحدث لمدة يومين لشرح طريقة خروجي من النصر وهذا غير مهم الآن، وقصة النصر كبيرة وأقسم لك كانت لحظات صعبة والأهم أنني محب للنادي وجماهيره“.

وأضاف ”نعم، حتى الآن النصر لم يدفع مستحقاتي ولكن من المؤكد هذا الأسبوع سيتم الدفع لي، ولم أذهب للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لأنني مؤمن أن مسلي آل معمر، رئيس النادي، رجل جيد وسيدفع مستحقاتي لأنه وعدني وسيفي بذلك“.

وأكمل ”لي مبالغ كبيرة لدى النصر (أشهر كثيرة)، ولكنهم سيدفعون وأنا متأكد من ذلك، وأثق بالرئيس التنفيذي أحمد الغامدي ورئيس النصر بالتأكيد سيدفعون مستحقاتي“.

وتابع ”علاقتي ممتازة مع إدارة النصر، ولا أحد سيتحدث عني لأنني محترف كنت أقاتل وألعب من كل قلبي دائما“.

بيتروس – لاعب #الفتح: استحضرت ذكرياتي عندما عدت لملعب الملز .. مازلت متواصلا مع لاعبي #النصر .. لكي أشرح أسباب خروجي من النصر فنحتاج للحديث لمدة "يومان" .. أطالب النصر بشهور كثيرة وواثق من أنهم سيدفعون #ShahidVIP https://t.co/31RrAUFZxy#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/IAY94g1Qn2 — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) January 23, 2022

وأشار ”مدينتي هي الرياض وعشت هنا 3 سنوات ونصف السنة، ومنزلي وأصدقائي هنا، وما زلت متواصلا مع لاعبي النصر ولن أنساهم واليوم أنا أمثل الفتح وأقاتل من أجله لتقديم موسم جيد برفقة زملائي“.

وشدد ”استعدت ذكرياتي عندما عدت لملعب الملز، وأنا سعيد لأننا بدأنا اللعب هنا، وأنني عدت للعب مرة أخرى، الوضع مختلف مع الفتح في هذا الملعب لأنني عشت فترة طويلة بالرياض“.

واستطرد ”أعتقد أنني أقدم نفسي بشكل جيد، ومع الوقت بيتروس سيعود أقوى، ومواجهة الشباب كانت جيدة والمدرب الجديد دونيس له يومان فقط بالنادي، وأعطانا بعض التكتيك والثقة، واللاعبون تجاوبوا معه، وخسرنا بضع فرص كانت ستجعلنا منتصرين أمام الشباب، ولكن في النهاية نقطة مهمة لنا“.

واختتم بيتروس حديثه ”أصدقائي هنا، والرياض منزلي، وسعيد للعودة للدوري السعودي وما زلت متواصلا مع لاعبي النصر ولم أنساهم، وتواصلت مع صديقي عبدالرزاق حمدالله وهو الآن مع الاتحاد، هو في فريق كبير وهذه حال كرة القدم، نحن لاعبون محترفون ونحتاج للعب لأنه عمَلنا والأهم أننا نحترم كل الفرق ونجتهد“.

ولعب بيتروس في صفوف النصر السعودي خلال الفترة من صيف 2018 حتى 2021 ونجح في الحصول على لقب الدوري مرة واحدة وكأس السوبر مرتين.

وعاد البرازيلي بيتروس إلى الدوري السعودي مجددا في فترة الانتقالات الشتوية الجارية عبر بوابة الفتح.

وشارك بيتروس في تعادل الفتح مع الشباب بهدف لمثله، أخيرا في إطار منافسات الجولة الـ18 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.