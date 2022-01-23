تطورات انتقال ميشيل إلى نادي الهلال السعودي بعد تدخل أندية أخرى تملك حقوقا في الصفقة

قال الصحفي البرازيلي فيني كاساغراندي المتخصص في الانتقالات إن انتقال ميشيل إلى الهلال السعودي يمكن أن يتم في أي لحظة بعد تطلع الأندية التي تملك حصصا اقتصادية في اللاعب لإتمام الصفقة للحصول على نصيبها مما سيدفعه بطل آسيا.

ودفع فلامنغو النادي الحالي لميشيل 38.49 مليون ريال برازيلي إلى نادي غوياس للحصول على خدمات لاعب الوسط المهاجم البالغ من العمر 25 عاما ونسبة 80% من الحقوق الاقتصادية للاعب في بداية 2020، وتقسمت الـ20% المتبقية من قيمة الصفقة بين مدير أعماله ونادي غوياس بنسبة 5% لوكيل أعماله و15% المتبقية للنادي.

وقال كاساغراندي عبر حسابه على ”تويتر“ الأحد إن الأندية التي لعب لها ميشيل قبل فلامنغو تتطلع أيضا لبيعه للهلال بسبب آلية التضامن التي تمنحها نسبة من قيمة الصفقة كالتالي:

ويحصل غوياس، ناديه الأخير قبل فلامنغو، على نسبة 1.36% من قيمة الصفقة بينما يحصل غويانيا على 0.2479% ونادي مونتي كريستو 0.1849% ونادي غويانيزيا 0.1438% والباقي لفلامنغو الذي سيحصل صافي مبلغ 8.4 مليون دولار أمريكي (46.8 مليون ريال برازيلي).

ولعب ميشيل لنادي مونتي كريستو عام 2015 وبعده بعام واحد دافع عن ألوان نادي غويانيا لعام واحد أيضا وبالمثل لعب في غويانيزيا عام 2017 قبل أن يخوض موسمين مع غوياس بين عامي 2017 و2019 لينتقل إلى فلامنغو في بداية 2020 ويستمر معه حتى حسم صفقة انتقاله للهلال.

ورفض فلامنغو العرض الأول للهلال الذي بلغ نحو 8.25 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات ونصف للمهاجم الذي سجل 14 هدفا الموسم الماضي إضافة إلى فوزه بثلاث جوائز فردية.

ميشيل يوافق على عرض الهلال ويتبقى إقناع فلامنغو https://t.co/5Ql5Ji8sPW pic.twitter.com/ENMbm3jFIl — إرم سبورت (@EremSports) January 17, 2022

ويسعى الهلال للتعاقد مع ميشيل سريعا للمشاركة معه في كأس العالم للأندية الشهر المقبل، خاصة أن الفرنسي بافتيمبي غوميز مهاجم الفريق قد يرحل للدوري القطري خلال الأيام القليلة المقبلة.

وحسم الهلال أربع صفقات جديدة حتى الآن، بالتعاقد مع الحارس الدولي محمد العويس من الأهلي، وسعود عبدالحميد ظهير أيمن الاتحاد وزميله عبد الإله المالكي إضافة إلى عبدالرحمن العبيد نجم النصر.

وتعادل الهلال حامل لقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 1-1 مع الباطن يوم الجمعة الماضي وذلك للمرة السابعة في 17 مباراة ليصبح رصيده 31 نقطة في المركز الرابع ليتأخر بفارق عشر نقاط عن الاتحاد متصدر الترتيب.