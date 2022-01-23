الإصابة تبعد كريم الأحمدي عن الاتحاد السعودي 6 أسابيع

أفادت وسائل إعلام سعودية، أن كريم الأحمدي سيغيب عن نادي الاتحاد نحو 6 أسابيع بسبب الإصابة.

وبحسب الإعلامي علاء سعيد فإن الفحوص لـ“الأحمدي“ لاعب الاتحاد أثبتت تعرضه لإصابة في مشط القدم، وحاجته للعلاج قرابة 6 أسابيع، وبالتالي سيغيب عن عدد من المباريات، وستحدد إدارة الاتحاد قرارها النهائي قريبًا بشأنه بالاستمرار أو الرحيل“.

تقارير: طارق حامد نجم نادي الزمالك على رادار الاتحاد السعودي https://t.co/Hejhs9S4P7 pic.twitter.com/Ckf24molVG — إرم سبورت (@EremSports) January 23, 2022

يشار إلى أن صحيفة ”عكاظ“ قالت إن الاتحاد يرغب في التعاقد مع عدد من اللاعبين لتدعيم خط الوسط حال رحيل المغربي كريم الأحمدي.

وكتبت الصحيفة: ”إدارة اتحاد جدة تخطط للدخول في مفاوضات مع أكثر من لاعب بمركز الوسط المدافع، وأبرزهم طارق حامد، لاعب الزمالك المصري، في حالة التأكد من رحيل الأحمدي عن صفوف الفريق السعودي، بسبب الإصابات التي تلاحقه“.

ويحتل الاتحاد المركز الأول في تريب الدوري السعودي، وحصد العميد 41 نقطة من 17 مباراة، ويتقدم بـ6 نقاط عن الشباب الثاني الذي لعب 18 مباراة.

ويمثل غياب ”الأحمدي“ عن الاتحاد 6 أسابيع ضربة قوية للعميد الذي يسعى إلى التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين بعد غياب استمر لسنوات.

تقرير: الاتحاد يؤجل "مؤقتا" ملف تجديد عقد فهد المولد مع دخوله الفترة الحرة https://t.co/BXYzbbSoLG pic.twitter.com/ujW9lxplYD — إرم سبورت (@EremSports) January 23, 2022

ونال الاتحاد لقب الدوري السعودي 8 مرات، وكان آخرها في موسم 2008/2009.

وأحكم الاتحاد قبضته على صدارة الدوري السعودي للمحترفين بعد فوزه الثمين والصعب على ضيفه الفيصلي في الجولة الـ18، يوم السبت.

وسجل رومارينيو هدف فوز الاتحاد للمباراة الثانية على التوالي، بعد مباراة الرائد التي انتهت 2/1، كما حسم نتيجة مباراة الطائي.

وللمباراة الثالثة على التوالي، وضع رومارينيو بصمته ”الفيحاء ثم الرائد، وأخيرًا الفيصلي“ ليصل إلى الهدف رقم 11 في وصافة هدافي الدوري، متساويًا مع الكاميروني تاوامبا، مهاجم التعاون وبفارق هدف خلف البرازيلي تاليسكا، لاعب النصر والنيجيري إيغالو مهاجم الشباب.

عبدالرزاق حمدالله: اختياري للاتحاد كان قرارا صحيحا.. وسأقاتل من أجل الفريق (فيديو) https://t.co/I05Y52bJho pic.twitter.com/DGWaOmhlvT — إرم سبورت (@EremSports) January 23, 2022

وبات رومارينيو أكثر لاعب إسهامًا بالأهداف في الدوري، حيث سجل 11 هدفًا، وصنع هدفين، متساويًا مع تاليسكا لاعب النصر في الصدارة.

وشارك رومارينيو في المباراة رقم 86 بشكل متتالي في الدوري السعودي، دون أن يغيب عن أي لقاء طوال السنوات الثلاث الماضية.

وحقق الاتحاد الفوز الثامن على التوالي، ليسجل رقمًا غير مسبوق، فلم يسجل الاتحاد هذه السلسة من الانتصارات المتتالية طوال تاريخه في دوري المحترفين، حتى في موسم 2008/2009 الذي فاز فيه باللقب.

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد مع أبها، يوم الأحد 6 فبراير، في الجولة الـ20 من الدوري السعودي قبل أن يلاقي النصر ثم التعاون.

ويلعب الاتحاد مرتين مع التعاون، واحدة في كأس خادم الحرمين الشريفين، والثانية في الدوري السعودي.