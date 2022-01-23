وفاة اللاعب العماني منذر بن علي الحراصي بعد سقوطه في أرضية الملعب

أعلن نادي الرستاق الرياضي بسلطنة عُمان، اليوم الأحد، وفاة اللاعب منذر بن علي الحراصي، أحد لاعبي فريق “جما” الأهلي بولاية الرستاق، إثر سقوطه في أرضية الملعب.

ويلعب منذر بن علي الحراصي بأحد الفرق الأهلية في ولاية الرستاق، وتوفي اليوم الثلاثاء أثر سقوطه في أرضية الملعب.

وأصدر نادي الرستاق بيانا نعى فيه اللاعب وقال فيه: “ يتقدم مجلس الإدارة بخالص العزاء والمواساة للاعب النادي السابق/ علي بن سعيد بن مسعود الحراصي، وذلك في وفاة ابنه منذر.. والتعزية موصولة لفريق جما إدارةً وأعضاء.. تقبل الله الفقيد بفيض رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون“.

يتقدم مجلس الإدارة بخالص العزاء والمواساة للاعب النادي السابق/ علي بن سعيد بن مسعود الحراصي، وذلك في وفاة إبنه منذر.

والتعزية موصولة لفريق جما إدارةً وأعضاء.

تقبل الله الفقيد بفيض رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون#الرستاق pic.twitter.com/enefDEfJfB — نادي الرستاق الرياضي (@alrustaqclub) January 23, 2022

يذكر أن الدوري العماني شهد في 25 ديسمبر 2021 وفاة لاعب نادي مسقط مخلد الرقادي، أثناء عملية الإحماء قبيل بدء مباراته أمام نادي السويق، بعد أن تعرض لنوبة قلبية حادة أيضا.