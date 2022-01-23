صحيفة: الهلال يقرر إقالة ليوناردو جارديم

كشفت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي ‎الهلال برئاسة فهد بن نافل اتخذت قرارا بإقالة المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم.

ومنذ الفوز بلقب دوري أبطال آسيا يوم الـ23 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لم يحقق الهلال أي فوز في الدوري، حيث تعادل في مباراتي أبها والفيحاء والباطن، وخسر من فريقي النصر والفتح.

وعبرت جماهير الهلال خلال صفحات التواصل الاجتماعي عن غضبها الشديد تجاه جارديم، بسبب مستوى الفريق غير الجيد، بالإضافة إلى النتائج السلبية التي حققها.

فقد تعادل الهلال مؤخرًا أمام فريق الباطن بهدف لمثله مما أدى إلى ابتعاده عن صدارة الترتيب التي يستحوذ عليها الاتحاد.

وبحسب ما أفادت به صحيفة ”الرياض“ فإن هناك ثلاثة بدائل لدى الهلال وهم روي فيتوريا ورازفان لوشيسكو ورامون دياز.

ويحتل الهلال المركز الرابع بترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 31 نقطة، بينما يتصدر الاتحاد الترتيب بـ41 نقطة، والنصر الوصيف بـ35 نقطة، والشباب الثالث بـ34 نقطة.

وهتفت جماهير الهلال في المدرجات مطالبة برحيل جارديم، خاصة بعد استمرار العثرات وظهور الفريق بمستوى باهت، وابتعاده عن أداء الفريق ونتائجه قبل التتويج باللقب الآسيوي.

وتسعى إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل لتدعيم الفريق بمحترفين جدد والاستغناء عن المتواجدين حاليا، وقد تشاورت مع جارديم بالفعل بشأن الاستغناء عن بعض المحترفين الأجانب، أبرزهم بافيتمبي غوميز وأندريه كاريلو ولوسيانو فييتو، وكذلك الثلاثي المحلي محمد جحفلي وأمير كردي ومدالله العليان.

وكان جارديم قد قاد الهلال للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا، يوم 23 نوفمبر بالفوز 2/0 على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي في المباراة النهائية على ملعب مرسول بارك.

وانضم جارديم لنادى الهلال فى 2021 قادما من موناكو وشارك مع العديد من الأندية مثل بيرامار وسبورتنغ براغا وأولمبياكوس.