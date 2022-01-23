تقارير: طارق حامد نجم نادي الزمالك على رادار الاتحاد السعودي

كشفت تقارير صحفية، على أن إدارة نادي الاتحاد السعودي برئاسة أنمار الحائلي ترغب في التعاقد مع طارق حامد، نجم نادي الزمالك المصري.

ووفقا لما نقلته صحيفة ”عكاظ“، يوم الأحد، فإن الاتحاد يرغب في التعاقد مع عدد من اللاعبين لتدعيم خط الوسط حال رحيل المغربي كريم الأحمدي.

وأوضحت أن ”الأحمدي اقترب من نهاية الموسم مع الاتحاد بسبب إصابة في مشط القدم تعرض لها خلال مواجهة الفيصلي، مما يعني رحيله بالفترة الشتوية الحالية“.

وكتبت الصحيفة: ”إدارة اتحاد جدة السعودي تخطط للدخول في مفاوضات مع أكثر من لاعب بمركز الوسط المدافع، وأبرزهم طارق حامد، لاعب الزمالك المصري، في حالة التأكد من رحيل الأحمدي عن صفوف الفريق السعودي، بسبب الإصابات التي تلاحقه“.

وينتهي عقد طارق حامد، مع الزمالك بختام الموسم الجاري، ولم يتوصل إلى اتفاق مع إدارة النادي الأبيض لاتفاق نهائي بشأن تجديد التعاقد، رغم إعلان أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة بالزمالك، في تصريحات تلفزيونية، عدم وجود أزمة في ملف التجديد للاعب.

تقرير: الاتحاد يؤجل "مؤقتا" ملف تجديد عقد فهد المولد مع دخوله الفترة الحرة https://t.co/BXYzbbSoLG pic.twitter.com/ujW9lxplYD — إرم سبورت (@EremSports) January 23, 2022

وأوضح أمير: ”كل ما تردد في الفترة الأخيرة حول تمرد طارق حامد ليس إلا شائعات، هو لاعب كبير ولم يفتعل أي أزمات وأنا أسعى لحل أزمة مستحقاته المتأخرة أولا قبل تجديد تعاقده وغيابه عن مباريات كأس الرابطة بسبب إصابته بكدمة في الركبة“.

وغاب طارق حامد، عن المشاركة مع الزمالك، في أول 3 مباريات خاضها الفريق الأبيض ببطولة كأس الرابطة المصرية، بسبب الإصابة، إذ تعادل الفريق الأبيض سلبيا مع إنبي بالجولة الأولى، وخسر من فاركو بهدفين دون رد، وتلقى خسارة ثقيلة من غزل المحلة بثلاثية نظيفة في المواجهة الثالثة.

وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قرر خصم 250 ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وخصم نصف شهر من راتب المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون وجهازه المعاون.

كما قرر رئيس نادي الزمالك عرض لاعبين للبيع.

وتأتي تلك القرارات بعد المستوى السيئ الذي ظهر عليه الفريق في بطولة كأس رابطة الأندية.