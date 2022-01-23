تقرير: الاتحاد يؤجل "مؤقتا" ملف تجديد عقد فهد المولد مع دخوله الفترة الحرة

كشفت صحيفة ”عكاظ“ أن إدارة نادي الاتحاد السعودي، برئاسة أنمار الحائلي، أجلت ملف تجديد عقد فهد المولد، لاعب الفريق، حتى انتهائه من المشاركة مع المنتخب الأول في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأوضحت الصحيفة، في تقرير لها يوم الأحد، أن ”المولد دخل فترة الأشهر الستة الأخيرة من عقده مع ناديه، إذ يحق لأي ناد التعاقد مع اللاعب في الفترة الحرة التي يحق للاعب فيها التوقيع رسمياً لأي ناد يرغب في الظفر بخدماته“.

وأشارت إلى أن ”الإدارة فتحت بالفعل خط المفاوضات مع المولد في الأيام الماضية قبل التحاقه بمعسكر المنتخب السعودي بجدة الذي يستعد لمباراتي عمان، يوم الخميس المقبل، ثم اليابان يوم الثلاثاء، ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2022، وستستكمل إدارة العميد ملف المفاوضات مع المولد بعد عودته وانضمامه لتدريبات العميد“.

وشددت الصحيفة على أن ”هناك ناديا عاصميا يراقب ملف المولد مع ناديه، وحال عدم تجديد اللاعب لعقده، سيسعى النادي العاصمي لإتمام إجراءات التعاقد مع المولد بعد دخوله الفترة الحرة“.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن فهد المولد أبلغ إدارة نادي الاتحاد برغبته في الاستمرار بالرغم من العروض التي تلقاها في الفترة الأخيرة.

عبدالرزاق حمدالله: اختياري للاتحاد كان قرارا صحيحا.. وسأقاتل من أجل الفريق (فيديو) https://t.co/I05Y52bJho pic.twitter.com/DGWaOmhlvT — إرم سبورت (@EremSports) January 23, 2022

وكانت صحيفة ”مكة“ قد أوضحت في تقرير لها مؤخرا أن هناك توافقاً كبيراً بين مسؤولي نادي الاتحاد وفهد المولد ووكيله، مشيرةً إلى أنه سيتم حسم تجديد عقد اللاعب قريباً.

فهد المولد يعد واحدًا من النجوم الأساسيين في صفوف نادي الاتحاد طوال السنوات الماضية، بالإضافة إلى تواجده بشكل دائم بقائمة المنتخب السعودي.

ويعتلي الاتحاد صدارة جدول ترتيب فرق بطولة دوري المحترفين السعودي برصيد 41 نقطة من 17 جولة خاضها الفريق، وله مباراة مؤجلة ضد الهلال من الجولة الثانية عشرة سوف تقام في مارس المقبل.

وكان مجلس إدارة نادي الاتحاد السعودي أعلن إنهاء أحد أهم الملفات خلال الميركاتو الشتوي الجاري، بالحصول على شهادة الكفاءة المالية بشكل رسمي، الأسبوع الماضي.

العميد أكد أنه سدد كافة ديونه المدرجة حتى 30 سبتمبر الماضي، وفقًا للمدة المحددة من قبل لجنة الكفاءة المالية التابعة لوزارة الرياضة.

نظام الكفاءة المالية استحدثته وزارة الرياضة السعودية في يناير 2021 بهدف القضاء على ديون الأندية أولا بأول، بعدما تراكمت بشكل كبير، وقام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بسدادها كاملة في فترة من الفترات.

ويتطلب الحصول على شهادة الكفاءة سداد كافة رواتب اللاعبين والمدربين والعاملين بقطاع الكرة سواء كانوا سابقين أو حاليين، بجانب إنهاء كافة القضايا المقامة على النادي، أو الاتفاق مع الطرف الآخر للقضية على جدولتها في مواعيد محددة.

وحال فشل أي نادٍ في الحصول على شهادة الكفاءة في الفترة المحددة، يُحرم من إبرام صفقات جديدة خلال الميركاتو الجاري.