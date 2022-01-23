الكشف عن أسباب رغبة خالد البلطان في تقديم استقالته من رئاسة نادي الشباب (فيديو)

كشف الإعلامي خالد الشنيف، عبر برنامجه ”ملعب SSC“، عن تفكير خالد البلطان، رئيس نادي الشباب السعودي، في الاستقالة من منصبه الحالي في ظل صعوبات تواجه ناديه.

وقال خالد الشنيف: ”جمعني اتصال بالبلطان وقال لي (ما أطالب به أن يعامل الشباب مثل الأندية الأربعة الجماهيرية، الدعم يقدم لهم والشباب مستبعد ويجب أن نعامل مثلهم أو جزء منهم، عدا ذلك صعب البقاء في هذه الأجواء، وعلى لسانه قال أتمنى أن يعامل الشباب مثل الأندية الجماهيرية“.

وأضاف الشنيف: ”البلطان له خبرات وبصمات في الرياضة وخروجه سيؤثر على نادي الشباب وسيعود عشر خطوات للخلف، وأنا أعرف ما يدور في النادي، عن نفسي أتمنى بقاءه“.

هذا مادار بيني وبين #البلطان هاتفيا في موضوع الاستقاله ..

اتمنى ان اعامل معاملة الاندية الجماهيريه او !!#ملعب_SBC

pic.twitter.com/w3YB9brOUT — خالد الشنيف (@k_alshenaif) January 22, 2022

بينما قال الإعلامي الرياضي وليد الفراج عبر برنامجه: ”هناك أحاديث ترددت بأن وزير الرياضة أجرى اتصالا برئيس الشباب لكي يستقيل وهذا غير صحيح، ولم يقم بالضغط على رئيس الشباب ولا يوجد أي استقالة أو مطالبات بها.. كل ما يتم تداوله كلام فارغ“.

#وليد_الفراج: سمو وزير الرياضة لم يقم بالضغط على رئيس #الشباب ولا يوجد اي استقالة او مطالبات بها .. كل ما يتم تداوله غير صحيح اشترك الآن وتابع الحلقات على #ShahidVIP https://t.co/31RrAUFZxy#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/Go1vXacbPV — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) January 22, 2022

وكان خالد البلطان قد تولى رئاسة الشباب في المرة الأولى، عام 2005، حيث استمر حتى 2014، قبل أن يعود ليكمل ولايته الثانية، من عام 2018 وحتى الآن.

وتأهل الشباب إلى نسخة مسابقة دوري أبطال آسيا 2022، بعد وصافة الموسم الماضي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان البلطان عقد مؤتمرا صحفيا مؤخرا للتعليق على أزمة لاعب الفريق، أحمد شراحيلي.

وأعلن نادي الاتحاد، متصدر ترتيب الدوري السعودي، تعاقده مع أحمد شراحيلي بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع الشباب بنهاية الموسم الجاري.

وتطرق البلطان في المؤتمر لإمكانية تقديم استقالته في ظل ما وصفه بعدم قدرة ناديه على الإنفاق مثل بعض الأندية الأخرى، حيث قال: ”ليس لدي نية للاستقالة، لكن، علينا ضغوط كبيرة، للأسف، مطلوب مني صناعة فريق لا يهزم بالميزانية التي لدينا، لكن الميزانية الحالية لا تأتي لنا سوى بالمركز الخامس“.

وأوضح: ”أقول لجماهير نادي الشباب، إذا حققنا المركز الخامس فنحن البطل، لأن هناك دعما وعقودا مختلفة للأندية الأربعة الجماهيرية، والوزارة أعطتهم في الموسم الماضي 18 مليون ريال سعودي زيادة عنا، وذلك معلن“.

وأردف: ”أناشد أن ينظر للشباب مثل الأندية الجماهيرية، ورغم كل هذه الظروف، أؤكد أن طموحنا هو المنافسة على كل البطولات“.

وأكمل: ”تقليص عدد الرعايات على قمصان الأندية قرار مجحف، فالموسم الماضي كانت الرعايات فيه لدى نادي الشباب 50 مليون ريال، وفي هذا الموسم أصبحت 17 مليون ريال بسبب تقليص عدد الرعاة“.

ويحتل الشباب المركز الثالث في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ34 نقطة، وفارق 4 نقاط مع الاتحاد، المتصدر، الذي خاض مباراتين أقل.