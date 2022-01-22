رياضة

الهلال يوافق على شرط فلامنغو ويتجاوز العقبة الأخيرة لضم ميشيل
تاريخ النشر: 22 يناير 2022 17:23 GMT
تاريخ التحديث: 22 يناير 2022 18:40 GMT

الهلال يوافق على شرط فلامنغو ويتجاوز العقبة الأخيرة لضم ميشيل

الهلال يوافق على دفع أكثر من 80% من القيمة الاقتصادية للاعب حتى يكسب فلامنغو من بيع ميشيل لبطل آسيا.

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المصدر: أحمد نبيل - إرم نيوز

أشارت تقارير صحفية برازيلية إلى أن العقبة التي كانت تقف حائلا بين إتمام صفقة انتقال ميشيل لاعب وسط فلامنغو، لنادي الهلال السعودي قد تم حلها، وسيرتدي اللاعب البالغ عمره 25 عاما قميص بطل آسيا قريبا.

وقال موقع diariodofla البرازيلي، إن الهلال وافق على شرط فلامنغو بالحصول على نسبة أعلى من 80% قيمة حقوقه الاقتصادية في صفقة اللاعب، أي أن حامل لقب الدوري السعودي قد يدفع أكثر من 45.6 مليون ريال برازيلي للتعاقد مع ميشيل، وذلك فضلا عن راتبه البالغ نحو 2.5 مليون دولار في العام.

وبناء على هذا الاتفاق سيحصل فلامنغو على أكثر مما دفعه في التعاقد مع اللاعب من ناديه السابق غوياس في بداية 2020.

ودفع فلامنغو 38.49 مليون ريال برازيلي إلى نادي غوياس للحصول على خدمات ميشيل ونسبة 80% من الحقوق الاقتصادية للمهاجم في 2020، وتقسمت الـ 20% المتبقية من قيمة الصفقة بين مدير أعماله وغوياس، بنسبة 5% لوكيل أعماله و15% المتبقية للنادي.

ومع اقتراب الصفقة من نهايتها يفكر فلامنغو في التعاقد مع بديل، وقد بدأ في مراقبة البرازيلي إيفرتون مهاجم بنفيكا بالفعل، خاصة وأنه لا يقضي وقتا ممتعًا في الدوري البرتغالي.

ورفض فلامنغو العرض الأول للهلال الذي بلغ نحو 8.25 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات ونصف للمهاجم، الذي سجل 14 هدفًا الموسم الماضي، بالإضافة إلى فوزه بثلاث جوائز فردية.

ويسعى الهلال للتعاقد مع ميشيل سريعا للمشاركة معه في كأس العالم للأندية، الشهر المقبل، خاصة وأن الفرنسي بافتيمبي غوميز مهاجم الفريق قد يرحل للدوري القطري خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويعيش ميشيل واحدة من أكثر اللحظات الفنية الرائعة في مسيرته مع فلامنغو، حيث لعب المهاجم 105 مباريات وسجل 23 هدفًا وصنع 14 تمريرة حاسمة.

يذكر أن الهلال حسم أربع صفقات جديدة حتى الآن، بالتعاقد مع الحارس الدولي محمد العويس من الأهلي، وسعود عبدالحميد ظهير أيمن الاتحاد وزميله عبدالإله المالكي، بالإضافة إلى عبدالرحمن العبيد، نجم النصر.

وتعادل الهلال حامل لقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 1-1 مع الباطن، يوم الجمعة، وذلك للمرة السابعة في 17 مباراة، ليصبح رصيده 31 نقطة في المركز الرابع، ليتأخر بفارق عشر نقاط عن الاتحاد متصدر الترتيب.

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