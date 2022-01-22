الهلال يوافق على شرط فلامنغو ويتجاوز العقبة الأخيرة لضم ميشيل

أشارت تقارير صحفية برازيلية إلى أن العقبة التي كانت تقف حائلا بين إتمام صفقة انتقال ميشيل لاعب وسط فلامنغو، لنادي الهلال السعودي قد تم حلها، وسيرتدي اللاعب البالغ عمره 25 عاما قميص بطل آسيا قريبا.

وقال موقع diariodofla البرازيلي، إن الهلال وافق على شرط فلامنغو بالحصول على نسبة أعلى من 80% قيمة حقوقه الاقتصادية في صفقة اللاعب، أي أن حامل لقب الدوري السعودي قد يدفع أكثر من 45.6 مليون ريال برازيلي للتعاقد مع ميشيل، وذلك فضلا عن راتبه البالغ نحو 2.5 مليون دولار في العام.

وبناء على هذا الاتفاق سيحصل فلامنغو على أكثر مما دفعه في التعاقد مع اللاعب من ناديه السابق غوياس في بداية 2020.

ودفع فلامنغو 38.49 مليون ريال برازيلي إلى نادي غوياس للحصول على خدمات ميشيل ونسبة 80% من الحقوق الاقتصادية للمهاجم في 2020، وتقسمت الـ 20% المتبقية من قيمة الصفقة بين مدير أعماله وغوياس، بنسبة 5% لوكيل أعماله و15% المتبقية للنادي.

ميشيل يوافق على عرض الهلال ويتبقى إقناع فلامنغو https://t.co/5Ql5Ji8sPW pic.twitter.com/ENMbm3jFIl — إرم سبورت (@EremSports) January 17, 2022

ومع اقتراب الصفقة من نهايتها يفكر فلامنغو في التعاقد مع بديل، وقد بدأ في مراقبة البرازيلي إيفرتون مهاجم بنفيكا بالفعل، خاصة وأنه لا يقضي وقتا ممتعًا في الدوري البرتغالي.

ورفض فلامنغو العرض الأول للهلال الذي بلغ نحو 8.25 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات ونصف للمهاجم، الذي سجل 14 هدفًا الموسم الماضي، بالإضافة إلى فوزه بثلاث جوائز فردية.

ويسعى الهلال للتعاقد مع ميشيل سريعا للمشاركة معه في كأس العالم للأندية، الشهر المقبل، خاصة وأن الفرنسي بافتيمبي غوميز مهاجم الفريق قد يرحل للدوري القطري خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويعيش ميشيل واحدة من أكثر اللحظات الفنية الرائعة في مسيرته مع فلامنغو، حيث لعب المهاجم 105 مباريات وسجل 23 هدفًا وصنع 14 تمريرة حاسمة.

يذكر أن الهلال حسم أربع صفقات جديدة حتى الآن، بالتعاقد مع الحارس الدولي محمد العويس من الأهلي، وسعود عبدالحميد ظهير أيمن الاتحاد وزميله عبدالإله المالكي، بالإضافة إلى عبدالرحمن العبيد، نجم النصر.

وتعادل الهلال حامل لقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 1-1 مع الباطن، يوم الجمعة، وذلك للمرة السابعة في 17 مباراة، ليصبح رصيده 31 نقطة في المركز الرابع، ليتأخر بفارق عشر نقاط عن الاتحاد متصدر الترتيب.