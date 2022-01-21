أخطاء تحكيمية بالجملة في مباراة الاتحاد ضد الفيصلي (فيديو)

شهدت مباراة الاتحاد ضد الفيصلي خلال الجولة الـ 18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، أخطاء تحكيمية هائلة، كان من الممكن أن تؤثر على نتيجة المباراة.

وفاز الاتحاد على الفيصلي بهدف نظيف ليبتعد بصدارة الدوري بفارق 6 نقاط عن أقرب ملاحقيه النصر، مع تبقي مباراة مؤجلة للاتحاد.

وفنّد المستشار التحكيمي محمد فودة تلك الحالات التحكيمية، والتي أثرت على المباراة، من خلال برنامج ”أكشن مع وليد“، وجاءت كالتالي:

الحالة الأولى:

في الدقيقة العاشرة ركلة جزاء لصالح الاتحاد بعد عرقلة مدافع الفيصلي للمهاجم رومارينيو، واحتكاك قوي في القدم اليسرى.

الحالة الثانية:

حالة طرد واضحة للاعب الفيصلي رقم 17، حيث تدخل بعنف على المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، في الدقيقة 52، وتدخل على جسمه بعنف دون لمس الكرة.

الحالة الثالثة:

هدف الاتحاد في الدقيقة 88، حيث أشار الخبير التحكيمي إلى أن الركلة الركنية التي تم احتسابها وتسببت بهدف الاتحاد كانت ركلة مرمى بالأساس.

وأوضح: ”الكرة ارتطمت بقدم فهد المولد لاعب الاتحاد وخرجت، وكان يجب على الحكم المساعد الإشارة إلى ضربة مرمى بدلًا من ركنية تسببت في هدف للاتحاد“.

الحالة الرابعة:

كانت في الدقيقة 98، حيث لعب مهاجم الفيصلي رأسية قوية ارتطمت باليد اليمنى لمدافع الاتحاد، وكان يجب أن تحتسب ركلة جزاء على الفور.

المستشار التحكيمي – محمد فودة : – في د 10 ركلة جزاء للاتحاد لم يعلن عنها الحكم

– في د 57 طرد للاعب الفيصلي لم يعلن عنه الحكم

– هدف الاتحاد جاء من ركلة ركنية غير صحيحة

– في د 98 ركلة جزاء للفيصلي لم يعلن عنها الحكم #الاتحاد_الفيصلي #ShahidVIP #أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/8kDLVLFns6 — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) January 21, 2022

يذكر أن رومارينيو أحرز هدفًا قبل النهاية بدقيقتين ليقود الاتحاد إلى فوز ثمين1-صفر على ضيفه الفيصلي ليعزز صدارته للدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم الجمعة.

وتلقى المهاجم البرازيلي رومارينيو، هداف الاتحاد في المسابقة برصيد 11 هدفًا، تمريرة عرضية بضربة رأس إثر ركلة ركنية ليسيطر على الكرة قبل أن يسدد بقوة في سقف مرمى الحارس أحمد الكسار من مدى قريب في الدقيقة 88.

وحقق الاتحاد انتصاره الثامن على التوالي ليرفع رصيده إلى 41 نقطة من 17 مباراة في الصدارة متقدمًا بفارق 6 نقاط عن النصر الذي خاض 18 مباراة بينما ظل رصيد الفيصلي 16 نقطة من 17 مباراة في المركز قبل الأخير.