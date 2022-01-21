رسميًا: الهلال يشتري عقدي سعود عبدالحميد وعبدالإله المالكي من الاتحاد

أنهت إدارة نادي الهلال السعودي اتفاقها مع نظيرتها في الاتحاد على شراء المدة المتبقية من عقدي سعود عبدالحميد، وعبدالإله المالكي.

وأعلن نادي الهلال أنه تم الاتفاق بين الناديين على شراء المدة المتبقية في عقديهما، وتسجيلهما خلال الفترة الشتوية الحالية.

ولم يتم الكشف عن القيمة المالية التي سيدفعها الهلال للاتحاد.

ونشر نادي الهلال عبر ”تويتر“ تغريدتين تؤكد مشاركة اللاعبين مع الفريق في كأس العالم للأندية.

وكانت إدارة الهلال، برئاسة فهد بن نافل، وقعت مع عبدالحميد في صفقة انتقال حر بمبلغ 15 مليون ريال ولمدة 3 أعوام ونصف العام، إذ ينتهي عقده مع الاتحاد في نهاية يناير المقبل.

وانضم عبدالإله المالكي البالغ من العمر 27 عامًا لنادي الاتحاد صيف 2019، قادمًا من الوحدة قبل أن يدخل الفترة الحرة في يناير 2022.

وكان نادي الاتحاد أوضح في بيان رسمي، أن الهلال أبلغ أنمار الحائلي، رئيس مجلس الإدارة، توقيعه مع سعود عبدالحميد قبل الإعلان الرسمي.

وكشف اتحاد جدة عن تقديمه عدة عروض لسعود عبدالحميد من أجل تمديد التعاقد، وأشار في بيانه ”في العرض الرسمي الثاني تضمن الموافقة على كل الطلبات التي طلبها من جانب الوكيل كقيمة مالية للعقد أو توزيع الدفعات، بما في ذلك السيارة التي اختارها اللاعب بالنوع واللون ومبلغ عمولة الوكيل، ولكن لم يتم التجاوب بعد ذلك مع الخطاب، وآخر المواعيد التي تم تحديدها بعد ذلك لتوقيع العقد، كان في الـ26 من نوفمبر الماضي، إلا أن الوكيل لم يحضر في الموعد المتفق عليه“.

ولفت النادي إلى أنه لم يتلقَ أي اتصال من أي نادٍ طيلة الفترة الماضية، للتفاوض بشكل ودي أو رسمي مع اللاعب.

وشهد الموسم الماضي تألق اللاعب بشدة، إذ أجاد مع المنتخب الأولمبي السعودي، وخاض مع الاتحاد في الدوري السعودي 28 مباراة أحرز خلالها هدفًا وصنع 4.

وهذا الموسم لعب سعود عبدالحميد 8 مباريات مع الاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وكان قائد المنتخب السعودي الذي شارك في بطولة كأس العرب أخيرًا في الدوحة، وغادر من دور المجموعات بتعادل وخسارتين.