غوميز: مباراة الباطن قد تكون الأخيرة لي مع الهلال (فيديو)

فجر النجم الفرنسي المخضرم بافيتيمبي غوميز مهاجم نادي الهلال السعودي مفاجأة كبيرة، بعد أن صرح بإمكانية رحيله القريب خلال الفترة المقبلة.

وألمح غوميز مهاجم الهلال لرحيله عن صفوف الزعيم عقب مواجهة الباطن، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال اللاعب عقب التعادل أمام الباطن في تصريحات للناقل الرسمي: ”سأجتمع مع الرئيس، وقد تكون مباراتي الأخيرة، وفي الأيام المقبلة سيتحدد ذلك”.

ووجه غوميز الشكر لجماهر ومسؤولي الهلال على الفترة التي قضاها في المملكة العربية السعودية، والتي وجد فيها كل الترحاب.

بافيتيمبي غوميز:

سأجتمع مع الرئيس، وقد تكون مباراتي الاخيرة، وفي الأيام المقبلة سيتحدد ذلك .#الباطن_الهلال #قنوات_SSC pic.twitter.com/RiLIyjldTH — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 21, 2022

وفي حالة رحيل غوميز سوف يصبح ثاني اللاعبين الراحلين عن صفوف فريق الهلال في الفترة الشتوية الجارية، بعد إنهاء العلاقة التعاقدية مع أمير كردي.

يذكر أن الفرنسي المخضرم بافيتيمبي غوميز صاحب الـ36 عاما انضم للهلال في موسم انتقالات 2018 قادماً من غلطة سراي التركي.

وحقق غوميز مع الهلال 6 بطولات من بينها ثنائية دوري أبطال آسيا 2019 و2021، والدوري السعودي.

وتعادل الهلال حامل اللقب للمرة السابعة في 17 مباراة ليصبح رصيده 31 نقطة في المركز الرابع، فيما ظل الباطن في منطقة الهبوط برصيد 16 نقطة من 18 مباراة بالمركز 14.

وسجل هدف الباطن الأنجولي فابيو أبريو في الدقيقة 31 عندما تابع تمريرة عرضية من ضربة رأس ليسدد أرضية زاحفة من مدى قريب في مرمى عبد الله المعيوف حارس الهلال.

وانتظر الفرنسي بافتيمبي غوميز مهاجم الهلال حتى الدقيقة 54 ليدرك التعادل لبطل آسيا من ركلة جزاء ويحرز هدفه التاسع في المسابقة والثالث من علامة الجزاء.