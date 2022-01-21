رسميا.. نيوكاسل يخوض معسكرا في السعودية للتدريب وسط أجواء دافئة

قال إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد اليوم الجمعة إن فريقه سيطير إلى السعودية لخوض معسكر تدريبي وسط أجواء دافئة عقب مواجهة ليدز يونايتد مطلع الأسبوع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واستحوذت جهات سعودية على نادي نيوكاسل في أكتوبر تشرين الأول الماضي.

رسميًا. نيوكاسل يعلن التعاقد مع كيران تريبير https://t.co/hB1Nv7w7g5 pic.twitter.com/WkZmcsxuZB — إرم سبورت (@EremSports) January 7, 2022

ولن يلعب نيوكاسل، القابع بالمركز الـ19 ويواجه خطر الهبوط، حتى مباراة إيفرتون في الثامن من فبراير شباط في الدوري وأكد هاو أن التخطيط للسفر ”قرار متعلق بكرة القدم“.

وأبلغ الصحفيين قبل زيارة ليدز يونايتد غدا السبت: ”اعتقد أن المرافق هناك على أعلى مستوى وسيتم الاعتناء باللاعبين“.

وأضاف: ”نفعل هذا من أجل مصلحة اللاعبين والمجموعة وسط قتالنا للبقاء بالدوري الممتاز“.

وتابع: ”أنا مطمئن بشأن سفر اللاعبين وأعتقد أنه يستحق العناء، وبخصوص كوفيد-19 ستكون الإجراءات محكمة“.

وتعاقد نيوكاسل بالفعل مع الظهير كيران تريبيير والمهاجم كريس وود ضمن مساعي تجنب الهبوط.

جماهير نيوكاسل تستقبل كريستيانو رونالدو بلافتات تدعوه للانضمام للفريق (صورة) https://t.co/a1VplNXChr pic.twitter.com/FUV8QipkVB — إرم سبورت (@EremSports) December 27, 2021

من المقرر أن يقضي فريق المدير الفني إيدي هاو بعض الوقت في معسكر تدريبي في الطقس الدافئ بالمملكة، ويُعتقد أنه قد يكون هناك أيضًا بعض ارتباطات العلاقات العامة للفريق في المملكة.

ولا شك أن زيارة الفريق للسعودية ستجذب انتباه وسائل الإعلام نظرًا للجدل حول صفقة الاستحواذ على النادي البالغة 305 ملايين جنيه إسترليني في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ومن المرجح أن يلتقي محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس نيوكاسل ياسر الرميان مع الفريق أثناء تواجده في السعودية، وربما بعض الشخصيات السعودية النافذة الأخرى.

ميرور: أوباميانغ على رادار نيوكاسل في الميركاتو الشتوي https://t.co/FcHDJYuE48 pic.twitter.com/uutdWkEM62 — إرم سبورت (@EremSports) January 2, 2022

ويملك صندوق الاستثمارات العامة السعودي الآن حصة 80% في النادي، بينما تملك أماندا ستافيلي والأخوان روبن الأسهم المتبقية.

وأنفق الملاك الجدد 37 مليون جنيه إسترليني على التعاقد مع كيران تريبيير مدافع منتخب إنجلترا القادم من أتلتيكو مدريد بطل الدوري الإسباني الأسبوع الماضي، والدولي النيوزيلاندي كريس وود القادم من بيرنلي.

وبعد المباراة في ليدز ليس من المقرر أن يلعب نيوكاسل مرة أخرى حتى الثامن من فبراير/شباط المقبل، على الرغم من أن معسكر السعودية سيتزامن مع الأسبوع الأخير من فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث توجد فرصة لانضمام اللاعبين الجدد مع زملائهم بالفريق لأول مرة في السعودية.