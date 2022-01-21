رسميا.. الأهلي يعلن حصوله على شهادة الكفاءة المالية

أعلن النادي الأهلي السعودي، اليوم الجمعة، أنه حصل على شهادة الكفاءة المالية.

وقال الأهلي في بيان: ”الأهلي ملتزم بالوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية حسب النطاق المحدد من قبل اللجنة حتى تاريخ 30 سبتمبر 2021، وفقا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية“.

#الأهلي يحصل على شهادة الكفاءة المالية 💚 pic.twitter.com/f8EE8FZBKg — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) January 21, 2022

ويحتل الأهلي المركز التاسع في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وحصد 19 نقطة من 17 مباراة.

يشار إلى أن النادي الأهلي تعاقد في السوق الشتوي الحالي مع فرانك كوم سيدرك وكارلوس إدواردو، في صفقتي انتقال حر، وكذلك تعاقد مع عبدالله المقرن

في حين أتمت إدارة الأهلي إجراءات إعارة اللاعب السنغالي الحسن نداو، إلى أنطاليا سبور التركي، حتى نهاية الموسم الحالي.

وفي 17 مباراة في الدوري السعودي هذا الموسم حقق الأهلي الفوز 4 مرات فقط، في حين تعادل 7 مرات وخسر في 6.

ومن المقرر أن يلعب الأهلي مع ضمك اليوم الجمعة في الجولة الـ18 من الدوري السعودي للمحترفين.

ولم يسبق للأهلي على مستوى دوري المحترفين أن حقق الفوز على ضمك على ملعبه، حيث التقى الفريقان مرتين على ذات الملعب كانت الغلبة فيهما لضمك.

ففي الموسم قبل الماضي تفوق ضمك 2/1 وعاد ”فارس الجنوب“ ليكسب الأهلي مجددا بنتيجة 4/3في مباراة الدور الأول للموسم الماضي.

وعلى مستوى جميع مباريات الفريقين في دوري المحترفين السعودي لعب الفريقان 5 مباريات انتصر ضمك ثلاث مرات وحقق الأهلي فوزا وحيدا، في حين انتهت مباراة بالتعادل.

سداد 17 ألف يورو

كشفت صحيفة ”الرياضية“ أن إدارة الأهلي سدَّدت مبلغ 17 ألف يورو لنادي هايدوك سبليت الكرواتي، النادي الأسبق للاعب فيليب براداريتش، الذي انتقل إلى النادي الغربي، قادمًا من كالياري الإيطالي تحت ما يسمَّى بـ ”المسؤولية التضامنية“، لتغلق حكمًا سابقًا، صدر من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد النادي.

وكانت الصحيفة ذاتها قد كشفت أن الأهلي ينوي تسجيل لاعبه الجديد، البرازيلي كارلوس إدواردو بديلا عن التونسي حمدي النقاز.

وأعلن الأهلي التعاقد مع كارلوس إدواردو في صفقة انتقال حر، بعد نهاية تعاقده مع شباب الأهلي دبي.

ونقلت ”الرياضية“ نقلا عن مصادر خاصة أن إدارة الأهلي قررت قيد كارلوس إدواردو بديلًا لحمدي النقاز، وأن إدارة الأهلي تعمل على مخالصة التونسي، وإنهاء كافة الارتباطات معه.