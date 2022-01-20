تقرير: الهلال السعودي مستعد لدفع راتب أوباميانغ وحرمان النصر منه

قالت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية إن الهلال السعودي بطل دوري أبطال آسيا وحامل لقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على استعداد لدفع راتب بيير-إيمريك أوباميانغ مهاجم آرسنال البالغ 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع خلال استعارته لنهاية الموسم مع إمكانية الشراء الدائم في نهاية الموسم.

ويريد آرسنال التخلص من المهاجم الغابوني خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية والتي تنتهي بنهاية الشهر الحالي، في ظل استبعاد الإسباني ميكل أرتيتا لمهاجم بروسيا دورتموند السابق من خططه لأسباب انضباطية بعد تجريده من شارة قيادة الفريق الشهر الماضي.

وأضافت الصحيفة أن نادي الهلال، الذي يديره مدرب موناكو السابق ليوناردو جارديم، قد تقدم بعرض لاستعارة أوباميانغ حتى نهاية الموسم مع وجود خيار لجعل الصفقة دائمة في الصيف.

وتزعم مصادر قريبة من النادي السعودي أيضًا أنه سيدفع أجر أوباميانغ مما يدفع آرسنال للموافقة على الإعارة للتخلص من دفع راتبه الضخم على الرغم من أن مستقبله في اللعب في النادي غير مؤكد.

وسيفكر أوباميانغ ومستشاروه في عرض الهلال خلال الأيام القليلة المقبلة وبينما من المرجح أن يقبل آرسنال عرضًا رسميًا من الهلال إذا أتيحت له الفرصة للتوقف عن دفع راتبه حتى الصيف على الأقل، لكن حينها سيكون قرار اللاعب هو الفيصل في حسم الصفقة.

ولا شك أن أوباميانغ يحظى باهتمام متزايد في الميركاتو الشتوي الحالي مع اقتراب فترة الانتقالات من نهايتها، حيث أبدى النصر الغريم التقليدي للهلال في الرياض اهتمامه بالمهاجم البالغ من العمر 32 عامًا.

كما أبلغ آرسنال عددًا من الأندية الأوروبية بعرض أوباميانغ للبيع على أمل إثارة الاهتمام في نهاية فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وفي غضون ذلك ، يثق آرسنال أن أوباميانغ سيتعافى تمامًا بعد عودته للنادي مبكرًا من كأس الأمم الأفريقية بسبب مضاعفات الإصابة بكوفيد-19 بعد إخضاع المهاجم لسلسلة من الفحوصات الطبية في لندن.

وقال أوباميانغ إنه تعافى تماما بعد مغادرة الكاميرون إلى لندن لإجراء فحوصات بالقلب، وذلك بعدما أعلن الاتحاد الغابوني الأسبوع الماضي أن الفحوصات التي خضع لها اللاعب في الكاميرون بعد إصابته بكوفيد-19 أظهرت تعرضه لمشاكل في القلب.

وكتب أوباميانغ في حسابه عبر تطبيق إنستغرام: ”عدت إلى لندن للخضوع للمزيد من الفحوصات، ويسعدني القول إن قلبي سليم تماما وأتمتع بصحة جيدة للغاية“.