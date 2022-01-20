ترتيب الدوري السعودي: الشباب يتعادل للمباراة الثالثة تواليًا أمام الفتح ويتمسك بالوصافة

سجل المغربي مراد باتنا هدفا رائعا قرب النهاية ليفرض التعادل 1-1 لفريقه الفتح على مضيفه الشباب في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الخميس.

افتتح النيجيري أوديون إيجالو التهديف وسجل هدف الشباب بتسديدة أرضية من عند حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 66 ارتطمت في يد ماكسيم كوفال حارس الفتح قبل أن تسكن شباكه.

لكن باتنا تلقى تمريرة عرضية ليطلق تسديدة مباشرة من خارج منطقة الجزاء استقرت في الزاوية العليا لمرمى فواز القرني حارس الشباب في الدقيقة 78.

وهذا التعادل الثالث على التوالي للشباب ليصبح رصيده 34 نقطة من 18 مباراة في المركز الثاني، متأخرا بفارق أربع نقاط عن الاتحاد المتصدر الذي خاض 16 مباراة.

وحصد الفتح، الذي تعاقد مع المدرب اليوناني جيورجوس دونيس يوم الإثنين الماضي، نقطة ثمينة بقيادة مدربه الجديد ليصبح رصيده 18 نقطة من 17 مباراة في المركز 12.

أبها يتقدم للمركز السادس بفوزه على الاتفاق

سجل أبها هدفا في كل شوط ليفوز 2-1 على مضيفه الاتفاق ويحقق انتصاره الثاني على التوالي في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الخميس.

وسجل ساري عمرو هدف أبها الأول عندما توغل داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة رائعة من صالح العمري ليضع الكرة أعلى رأس عبد الله العويشير حارس الاتفاق في الدقيقة 36.

وضاعف العمري النتيجة قبل النهاية بتسع دقائق بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء بعد خطأ مشترك بين دفاع الاتفاق والعويشير.

وقلص أصحاب الأرض الفارق عبر عبد الله السالم في الدقيقة السابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ورفع أبها رصيده إلى 25 نقطة من 18 مباراة ليتقدم للمركز السادس، مقابل 19 نقطة للاتفاق في المركز العاشر.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري السعودي: