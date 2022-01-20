استبعاد سلمان الفرج من قائمة المنتخب السعودي للإصابة

استبعد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الثنائي سلمان الفرج لاعب وسط الهلال، وزيد البواردي حارس المرمى من القائمة التي من المقرر أن تواجه عُمان، واليابان، في التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقرر رينارد استبعاد الفرج والبواردي بعدما أثبتت الفحوصات التي خضعا لها عدم جاهزيتهما بسبب الإصابة، وقرر رينارد استدعاء الثنائي عبدالله الخيبري، والحارس أمين بخاري، لقائمة المنتخب لتعويض سلمان الفرج، وزيد البواردي.

المدير الفني يستبعد "الفرج، البواردي" لعدم جاهزيتهما، ويضم "الخيبري، بخاري" لقائمة الأخضر.

— التفاصيل 📝⬇️

⁧#معاك_يالأخضر pic.twitter.com/11ZoHAasjf — المنتخب السعودي (@SaudiNT) January 20, 2022

وضمت قائمة المنتخب السعودي 26 لاعبًا، هم: محمد العويس، فواز القرني، محمد الربيعي، أمين بخاري، ياسر الشهراني، أحمد شراحيلي، علي البليهي، عبدالإله العمري، زياد الصحفي، سلطان الغنام، متعب الحربي، عبدالإله المالكي، علي الحسن، محمد كنو، سعود عبدالحميد، محمد البريك، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، عبدالله الخيبري، سامي النجعي، عبدالرحمن العبود، هتان باهبري، خالد الغنام، فراس البريكان، صالح الشهري، وفهد المولد.

ويستقبل المنتخب السعودي منافسه منتخب عُمان، يوم 27 يناير، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، قبل أن يحل ضيفًا على اليابان، يوم 1 فبراير، على ملعب سايتاما لحساب الجولتين السابعة والثامنة من التصفيات النهائية المؤهلة للمونديال.

ويسير المنتخب السعودي بثبات نحو التأهل إلى كأس العالم 2022، ويتصدر ترتيب المجموعة الثانية في تصفيات آسيا المؤهلة للمونديال برصيد 16 نقطة، حيث حقق ”الأخضر“ الفوز 5 مرات، وتعادل مرة، ولم يخسر.

وسبق أن شارك المنتخب السعودي في كأس العالم 5 مرات أعوام 1994 و1998 و2002 و2006 و2018.

ويتأهل لنهائيات كأس العالم 2022، المنتخبان اللذان يحتلان المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، على أن يتقابل المنتخبان صاحبا المركز الثالث في الملحق الآسيوي، لتحديد المنتخب المتأهل للملحق العالمي.

وفي آخر جولتين يلعب المنتخب السعودي خارج ملعبه، يوم الـ24 من مارس، ثم يستضيف أستراليا، يوم الـ29 من مارس.

ولعب المنتخب السعودي مع اليابان في مجموعة واحدة في تصفيات كأس العالم 2018، إذ فاز منتخب اليابان على ملعبه 2/1، قبل أن يفوز الأخضر 1/0 في الإياب.

حكم السعودية وعُمان

وأسند الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، مهمة إدارة مباراة السعودية وعُمان لطاقم تحكيمي دولي بحريني.

ويتكون الطاقم التحكيمي من حكم الساحة الدولي المونديالي نواف شكرالله، والحكمين المساعدين الدوليين محمد جعفر، وعبد الله صالح.

ويتولى مهمة الحكم الرابع العراقي مهند قاسم، بينما الإماراتي محمد عبد الله سيكون حكمًا للفيديو، ومواطنه عمار الجنيبي حكمًا مساعدًا للفيديو، وسيكون الكوري الجنوبي جونق مقيّمًا للحكام.