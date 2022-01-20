ما طبيعة مرض أشرف قاسم نجم الزمالك والهلال السعودي السابق؟

كشف أشرف قاسم، نجم نادي الزمالك السابق، طبيعة المرض الذي يعاني منه ويستدعي تدخلا طبيا عاجلا، بعد انتشار خبر مرضه خلال الساعات الأخيرة.

وقال أشرف قاسم في تصريحات تلفزيونية :“مرضي يشبه مرض مؤمن زكريا، حيث أعاني من مشكلة بالأعصاب“.

وتابع :“لم أكن أرغب في انتشار الخبر إعلاميا حتى لا يقال إني أتاجر بمرضي“.

ويعاني مؤمن زكريا من التصلب الجانبي الضموري الذي يصيب أعصاب وعضلات الجسم ويتسبب في صعوبات كبيرة في الحركة.

وبحسب مقربين من أشرف قاسم، فإنه يعاني من خشونة من الدرجة الرابعة أفقدته كل أربطة الركبة.

ويحتاج أشرف قاسم بشكل ضروري لتغيير مفاصل الركبتين كلياً، مع صعوبة إجراء عملية جراحية في الوقت الحالي بسبب التهاب مزمن في الأعصاب الطرفية، يمنعه من التحكم في الأطراف، وقد يؤدي لعواقب صحية خطيرة.

ويحتاج أشرف قاسم إلى المكوث في المستشفى لمدة أسبوع كل شهر، لتلقى جرعات علاجية لمدة 18 شهرا، لكن الأزمة أن تلك الجرعات العلاجية مكلفة للغاية.

وأشار قاسم إلى أنه يجد مشكلات في الحركة دون عكاز، مشددا على أن الأزمة بدأت منذ 3 سنوات ولا علاقة لها بإصابته في الرباط الصليبي حينما كان لاعبا.

من جهته، أعلن نادي الزمالك من خلال رئيسه مرتضى منصور تكفله بعلاج أشرف قاسم نجمه السابق، والمشرف العام السابق على الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وامتدت مسيرة أشرف قاسم نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق من عام 1984 إلى 1994 حقق خلالها مسيرة كبيرة كلاعب كرة موهوب ومحترف.

مسيرة مميزة

أشرف قاسم من مواليد 25 يوليو 1966 ، ولعب لمنتخب مصر وأندية الزمالك والهلال السعودي، كما شارك مع المنتخب المصري في كأس العالم 1990 بإيطاليا.

كانت أول مباراة دولية لأشرف قاسم مع منتخب مصر ضد منتخب ساحل العاج عام 1985، وشارك في 70 مباراة مع المنتخب، وكان ضمن تشكيلة المنتخب في بطولات أمم أفريقيا 1986، 1988، 1994، وكان صاحب ركلة الترجيح التي حسمت لقاء الكاميرون في بطولة 1986.

قضى أشرف قاسم أغلب مسيرته مع نادي الزمالك وحقق معه 9 بطولات ما بين الدوري والكأس وبطولات أفريقيا، كما لعب بقميص الهلال السعودي موسم 1993 ـ 1994.