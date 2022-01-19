الاتحاد يرفض عرض نادي الهلال لضم عبدالإله المالكي

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الاتحاد السعودي أنها رفضت عرضًا من الهلال بقيمة 5 ملايين ريال لشراء المدة المتبقية من عقد عبدالإله المالكي.

وأوضحت مصادر الاتحاد أن إدارة النادي تريد أكثر من 10 ملايين ريال أو لاعبين بصفقة انتقال نهائي، بالإضافة لمبلغ مالي للموافقة على رحيل اللاعب خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

تركي العجمة: كلنا يعلم أن الصمت عن قضية محمد كنو بسبب أن "الموضوع نصر وهلال" (فيديو) https://t.co/UqEZx4EKjl pic.twitter.com/GFTg1IWtRg — إرم سبورت (@EremSports) January 19, 2022

وانضم عبدالإله المالكي البالغ من العمر 27 عامًا لنادى الاتحاد صيف 2019، قادمًا من الوحدة قبل أن يدخل الفترة الحرة في يناير 2022.

وأشارت إدارة أنمار الحائلي رئيس الاتحاد من قبل إلى أنها لا تنوى التفريط في اللاعب، خلال الفترة الحالية، في ظل الحاجة الماسة لخدماته، خاصة أن الفريق يتصدر الدوري السعودي للمحترفين.

رفض الاتفاق

وكانت تقارير صحفية قد كشفت أن إدارة الهلال قدمت عرضًا للاتفاق لشراء عقد اللاعب محمد الكويكبي، ولكنه قوبل بالرفض.

ووفقًا لصحيفة ”الرياضية“، فإن العرض لم يكن الأول من الهلال، فقد عرضت إدارته من قبل على الاتفاق عرضًا لضم اللاعب وقوبل أيضًا بالرفض، موضحًا أن ما تبقى للاعب من عقده هو عامان ونصف العام.

يشار إلى أن محمد الكويكبي، البالغ من العمر 27 عامًا، ارتبط بالانتقال إلى نادي النصر، المنافس التقليدي للهلال، في العام 2019، لكن الاتفاق قطع الطريق أمام النصر وجدد عقد اللاعب، في يناير 2020 حتى 2024، بعد أن كان العقد السابق ينتهي في يونيو الماضي.

وانتقل محمد الكويكبي من العروبة إلى الاتفاق، في العام 2016، وبحسب موقع ”transfermarkt“، فقد شارك مع الاتفاق في 7 مباريات، الموسم الحالي، لم يسجل فيها ولم يصنع أي أهداف.

وقبل أشهر أشعل الكويكبي حماس مشجعي الهلال بعد فوز الاتفاق على النصر في الدوري السعودي، حيث ظهر الكويكبي في مقطع فيديو وسأله شخص: ”لماذا لم تغرس العلم بعد الفوز على النصر؟“، في إشارة لما فعله علي البليهي مدافع الهلال عقب مباراة الهلال والنصر في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وضحك الكويكبي، قائلًا: ”مغروز وخالص“.

ومن المقرر أن يلعب الهلال مع الباطن، يوم الجمعة، في الجولة الـ18 من الدوري السعودي للمحترفين، قبل أن يشارك، يوم 6 فبراير، في كأس العالم للأندية، حيث سيلعب مع الفائز من مواجهة الجزيرة الإماراتي وبيري من تاهيتي.