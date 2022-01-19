ما حقيقة مفاوضات نادي الهلال مع بانيغا نجم الشباب؟

أثارت صحيفة ”اليوم“ السعودية الجدل بعدما قالت إن نادي الهلال في مفاوضات متقدمة مع منافسه الشباب للحصول على توقيع اللاعب الأرجنتيني إيفر بانيغا.

وأفادت الصحيفة، عبر موقع ”تويتر“ نقلا عما أسمته مصادر غير رسمية، بأن إدارة نادي الهلال في مفاوضات متقدمة مع إدارة الشباب بشأن انتداب الأرجنتيني إيفر بانيغا مقابل التنازل عن الثلاثي لوسيانو فييتو ومدالله العليان وخليفة الدوسري، إلى جانب مبلغ مالي لم يكشف عنه.

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لكن حساب الصحيفة حذف الخبر لاحقا من الحساب الرسمي، في الوقت الذي أشار فيه الصحفي سيف السيف المقرب من الهلال إلى أن مفاوضات الهلال مع الشباب بشأن ايفر بانيغا غير صحيحة.

وانضم بانيغا، البالغ من العمر 33 عاما، إلى الشباب في سبتمبر 2020 في صفقة انتقال حر، بعد نهاية تعاقده مع إشبيلية الإسباني، ويمتد عقده مع الليوث حتى يونيو 2023.

وسجل بانيغا 5 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة في 15 مباراة مع الشباب الموسم الحالي، في مسابقتي الدوري السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.

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ووفقا لموقع ”transfermarkt“، فإن بانيغا سجل 12 هدفا وصنع 17 في 43 مباراة مع الشباب منذ الانضمام إليه، علما أنه لعب مع إشبيلية 238 مباراة، سجل فيها 28 هدفا وصنع 37.

كما سبق لبانيغا أن لعب لفالنسيا 185 مباراة سجل فيها 11 هدفا وصنع 30، في حين سجل 6 أهداف وصنع 7 في 33 مباراة مع إنتر ميلان.

وعلى مستوى الألقاب، نال بانيغا 3 ألقاب في الدوري الأوروبي، جميعها مع إشبيلية، وكانت أعوام 2015 و2016 و2020، في حين نال لقبا مع فالنسيا في كأس إسبانيا، ولقبا في كأس ليبرتادوريس مع بوكا جونيورز، وحصل على الميدالية الذهبية مع الأرجنتين في أولمبياد بكين عام 2008.

ويستعد الهلال للمشاركة في كأس العالم للأندية، وقد نجحت إدارة بطل آسيا في تجديد عقود كل من سالم الدوسري وسلمان الفرج ومحمد كنو وياسر الشهراني ومحمد البريك.

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كما تعاقد الهلال مع الثلاثي: الحارس محمد العويس، وسعود عبدالحميد، وعبدالرحمن العبيد، وحصل على توقيع عبدالإله المالكي لاعب الاتحاد، بانتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة.

ومن المقرر أن يلعب الهلال مع الباطن يوم الجمعة في الجولة الـ18 من الدوري السعودي للمحترفين، قبل أن يشارك يوم 6 فبراير في كأس العالم للأندية، حيث سيلعب مع الفائز من مواجهة الجزيرة الإماراتي وبيري من تاهيتي.

وسبق أن لعب الهلال في كأس العالم للأندية 2019، حيث فاز 1/0 على الترجي التونسي، ثم خسر 1/3 أمام فلامنغو البرازيلي في نصف النهائي، قبل أن يخسر بركلات الترجيح (3/4) أمام مونتيري المكسيكي، في مباراة تحديد المركز الثالث، بعد تعادلهما 2/2.