CBS: النصر السعودي يقدم عرضا لآرسنال لاستعارة أوباميانغ إلى نهاية الموسم

أشارت تقارير صحفية إلى أن نادي النصر السعودي تقدم بعرض للتعاقد مع المهاجم الغابوني بيير-إيمريك أوباميانغ قائد آرسنال السابق على سبيل الإعارة.

وبحسب شبكة ”CBS Sports“ قدم النصر الذي يتخذ من الرياض مقرا له عرضا إلى آرسنال للتعاقد مع أوباميانغ على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي على أن يتم التعاقد معه بشكل دائم مقابل 9.1 مليون دولار (8 ملايين يورو).

ولم يستجب إيدو مدير الكرة في آرسنال وإدارة النادي بعد للعرض، ومع ذلك، من المعروف أن النادي اللندني على استعداد للاستغناء عن قائد الغابون بعد مشاكل مع ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق.

ولا شك أن رحيل أوباميانغ الذي يحصل على راتب يبلغ 340 ألف دولار في الأسبوع سيسمح لآرسنال بقدر أكبر من المرونة في سعيه للتعاقد مع مهاجم بديل هذا الشهر.

ووضع النادي اللندني دوسان فلاهوفيتش مهاجم فيورنتينا هدفه الأول، رغم أنهم لم يتمكنوا حتى الآن من إقناع المهاجم الصربي بالانتقال إليه منتصف الموسم.

وتم تجريد أوباميانغ من شارة قيادة آرسنال الشهر الماضي بسبب ما اعتبره النادي مخالفات تأديبية متعددة ولم يشارك في أي من مباريات الفريق قبل السفر إلى كأس الأمم الأفريقية الحالية في الكاميرون.

وقد أعاده منتخب الغابون إلى لندن بعد فحوص كشفت عن ”مشاكل في القلب“ بعد إصابته بكوفيد-19 وغيابه عن مباريات الغابون في البطولة بالكامل.

وقال أرتيتا المدير الفني لآرسنال عن أوباميانغ: ”إنه في لندن ويخضع الآن لبعض الاختبارات، لأنه لم يكن لدينا أي توضيح من منتخب الغابون حول أسباب عودته، ومن الواضح أنه من واجبنا التأكد من ذلك“.

وأضاف: ”من الناحية الطبية، اللاعب آمن، إنه في حالة جيدة وليست لديه أي مشاكل صحية، لم تكن لديه أي مشكلة على الإطلاق“.

أوباميانغ يتعادل لآرسنال من علامة الجزاء #ارسنال_تشيلسي pic.twitter.com/hiPZmh4suC — إرم سبورت (@EremSports) August 1, 2020

وتابع المدير الفني الإسباني: ”دعنا نذهب خطوة بخطوة ونجري الفحوص الصحيحة ونتأكد من أن صحة اللاعب في أفضل حالة ممكنة، وبعد ذلك سنرى ما سيحدث“.

وكافح اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا لاستعادة لياقته منذ توقيع عقد جديد مع آرسنال قبل بداية موسم 2020/2021، وسجل 22 هدفًا في 44 مباراة، لكنه تعرض للإصابة بكوفيد-19 عدة مرات إضافة إلى إصابته بالملاريا في مايو/آيار الماضي.