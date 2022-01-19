تركي العجمة: كلنا يعلم أن الصمت عن قضية محمد كنو بسبب أن "الموضوع نصر وهلال" (فيديو)

انتقد الإعلامي الرياضي تركي العجمة صمت اتحاد الكرة السعودي ولجنة الانضباط التابعة لها عن إصدار أي قرار رسمي حتى الآن بشأن قضية محمد كنو، نجم الهلال، والذي وقّع للنصر بعد دخوله الفترة الحرة من عقده قبل أن يجدد تعاقده مع ”الزعيم“، ويُدخِل الناديين في أزمة وشكاوى متبادلة.

وقال العجمة في تصريحات عبر برنامجه، مساء الثلاثاء ”لم يحدث شيء في موضوع كنو، ولا كأنه حدث شيء قط، ولم يصرح عنه، أو قال سنناقش الموضوع حتى بعد 14 سنة“.

وأضاف ”كلنا في الوسط الرياضي نعرف أن الموضوع نصر وهلال، ولكن لو كانا ناديين آخرين سنجد تصريحات كثيرة وبيانات، ولكن لا ينفع أن المسؤول في اتحاد الكرة في الحاجة الحلوة يطلع، ولكن حال الخسارة أو قضية مهمة لا نجده يتحدث“.

وتابع ”لو اتحاد الكرة يرى أن الموضوع سينسى بعدم الحديث عنه فهو مخطئ، وعندنا قناعة أن الموضوع تم السكوت عنه لأنه بين النصر والهلال“.

من جانبه، رفض ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، التعليق على موعد الحُكم في قضية محمد كنو، وأزمة توقيعه للهلال والنصر.

وقال المسحل، في تصريحات تلفزيونية، مساء الثلاثاء، إن أي قضية تمس أي لاعب أو أي ناد داخل أروقة اتحاد كرة القدم لا يمكن الحديث عنها، لافتًا إلى أن اللائحة توضح وتعطي بعض الإشارات في حال الرغبة في معرفة أي معلومة، وهذا بشكل عام.

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من جانبها، نقلت صحيفة ”الشرق الأوسط“، عن ما سمَّتهم مصادر مطلعة، بأن ”الجهة المختصة التي ستنظر في توقيع كنو لنادي النصر ومن ثم تجديد عقده الأصلي مع ناديه أخضعت أطراف القضية للمزيد من الإفادات، وذلك لجمع أكبر قدر من المستندات والأوراق، وأيضا الأقوال للوصول إلى قرار حاسم“.

وأوضحت أن ”مسؤولي لجنة الاحتراف وغرفة فض المنازعات يناقشون المسألة بمزيد من السرية حيال القضية وأطرافها“، موضحة أن ”مقر اتحاد الكرة شهد حضور أطراف دون الإدلاء بآرائهم“.

ووفقا لتقارير سابقة، فإنه بحسب لائحة الاحتراف، فإن عقوبة منتظرة ستطال كنو، إذ سيعاقب بالإيقاف لمدة لا تقل عن 4 أشهر، فيما سيكون القرار الأكثر جدلا حيال الناديين اللذين يعملان على تقديم جميع أوراقهما لاتحاد الكرة لتجنب أي عقوبات تمنع أيًّا منهما من قيد اللاعبين في سوق الانتقالات، علماً بأن الكثير يستغرب تأخر القضية على اعتبار أن سوق الانتقالات سينتهي نهاية الشهر الجاري.

وكان النصر أكد أن كنو وقع على عقد يربطه بالفريق بعد دخوله الستة أشهر الأخيرة في تعاقده وأنه تم توثيقه في الاتحاد السعودي.

وشدد النصر على أنه يترتب على فسخ العقد إضافة عقوبات رياضية على الأطراف المخالفة مع دفع شرط جزائي قيمته 27 مليون ريال.