الاتفاق يرفض عرضا جديدا من الهلال لضم محمد الكويكبي

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الهلال السعودي قدمت عرضا لنظيرتها في الاتفاق لشراء عقد اللاعب محمد الكويكبي، ولكنه قوبل بالرفض.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“، فإن العرض لم يكن الأول من الهلال، فقد عرضت إدارته من قبل على الاتفاق عرضا لضم اللاعب وقوبل أيضا بالرفض، موضحا أن ما تبقى للاعب من عقده هو عامان ونصف العام.

ويبلغ محمد مرزوق الكويكبي 28 عاما وهو لاعب كرة قدم سعودي يلعب في خط الوسط في نادي الاتفاق.

وتدرج من البراعم ثم الناشئين وفريق الشباب وظهر بالفريق الأول في دوري ركاء السعودي مع فريق نادي العروبة السعودي وأعير إلى نادي الاتفاق في عام 2013.

ويمتاز الكويكبي بالمهارات الفردية العالية والتمريرات المتقنة ومساهماته الكبيرة في صناعة الأهداف لزملائه وتسجيله الأهداف وامتيازه بالمراوغة السريعة.

صانع الألعاب السعودي أحد أفضل صناع الفرص في الدوري خلال السنوات الماضية، وقد سجل الموسم الماضي 8 أهداف وصنع 6 بجانب 59 فرصة ولم يتفوق عليه سوى بانيغا ويوسف الجبلي.

ونجحت إدارة الهلال في الفترة الماضية في تجديد عقود كل من سالم الدوسري وسلمان الفرج ومحمد كنو وياسر الشهراني ومحمد البريك.

وتعاقد ”الزعيم“ مع الثلاثي الدولي محمد العويس وسعود عبدالحميد وعبدالرحمن العبيد وحصل على توقيع عبدالإله المالكي، متوسط ميدان نادي الاتحاد، في انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة.

الهلال يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية، ويسعى النادي لدعم الفريق بلاعب أو لاعبين أجنبيين قبل إغلاق سوق الانتقالات الشتوي، إذ يدور الحديث عن استهداف ميشيل، نجم فلامنغو البرازيلي.

وأكدت تقارير أن الأمور منتهية تمامًا بين الهلال واللاعب صاحب الـ25 عامًا، إذ توصل الطرفان لاتفاق حول توقيع عقد يمتد لـ3 مواسم مقبلة ويتضمن حصول ميشيل على 250 ألف دولار أمريكي شهريًا، بما يُساوي 3 ملايين دولار سنويًا.

ميشيل بدأ مسيرته الكروية مع غويانيسا ومن ثم انتقل عام 2017 إلى غوياس وأخيرًا في يناير 2020 إلى فلامنغو في صفقة كبيرة بالدوري البرازيلي.

لعب ميشيل 35 مباراة في الدوري البرازيلي سجل خلالها 14 هدفًا وصنع 5، كما خاض 8 مباريات في كأس ليبرتادوريس سجل بها هدفًا واحدًا.