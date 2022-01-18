التعاون السعودي يتجه لإلغاء صفقة مصطفى فتحي بسبب شروط مرتضى منصور (فيديو)

كشف برنامج ”أكشن مع وليد“، عن أن مسؤولي نادي التعاون السعودي يتجهون إلى إلغاء صفقة ضم مصطفى فتحي من الزمالك المصري، بسبب ما فعله مرتضى منصور، رئيس النادي الأبيض، وطريقة إعلانه عن الصفقة في وسائل الإعلام المختلفة.

وقال مقدم البرنامج يوم الثلاثاء، إن ”هذا الإلغاء جاء من نادي التعاون الذي يستغرب طريقة الزمالك وإشهاره العرض في الصحف المصرية“.

عاجل | #التعاون في طريقه لالغاء صفقة مصطفى فتحي مع الزمالك .. مصادر في التعاون : شروط مرتضى منصور غير مقبولة شكلا وتكلفة . اشترك الآن وتابع الحلقات على #ShahidVIP https://t.co/31RrAUFZxy#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/5PObXVqY8N — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) January 18, 2022

وأضاف: ”قالت مصادرنا إن شروط مرتضى منصور غير مقبولة شكلا في مسألة التفاوض مع مصطفى فتحي الذي كان قاب قوسين أو أدنى من الانضمام للفريق السعودي، والتعاون الآن في إلغاء الصفقة مع الزمالك بسبب بعض التصرفات التي صدرت من إدارة الزمالك ومنها إشهاء العرض إعلاميا والشروط التي وضعت من قبل الزمالك للتعاون“.

وكان مرتضى منصور، رئيس الزمالك، قد خرج في فيديو بثه عبر صفحته الرسمية ليعلن الموافقة على انتقال مصطفى فتحي، البالغ 27 عاما، مقابل مليون دولار.

وأبرز مرتضى خطابا رسميا أرسله نادي التعاون، يوم الأحد، يطلب فيه اللاعب مقابل مليون دولار تدفع على مرتين.

وقال مرتضى في الفيديو موجها حديثه لمصطفى: ”منذ لعبت في الزمالك لم تخلق أي مشكلة، وقلت لك نريد الاحتفاظ بك. التعاون عرض أولا 250 ألف دولار“.

وأضاف: ”أسألك للمرة الأخيرة عن رغبتك، لن أقف في طريقك، الزمالك يعتز بك ويريدك أن تكمل معه. ربما عقدك ليس كبيرا، لكني قلت لأمير مرتضى إن بمقدورنا زيادة العقد لكن يبدو أنك مصر تريد الاحتراف“.

ورد مصطفى: ”هذا بيتي أولا وأخيرا، حتى لو رحلت سأعود له“.

وقال مرتضى:“أتمنى لك التوفيق، سأوافق فورا لكن بشرط الحصول على المبلغ كاملا، وأن نحرر عقدا لكي تعود للزمالك حين ترجع إلى مصر. أنت لست (محمود عبد المنعم) كهربا“.

وأوضح مرتضى أن عقد مصطفى فتحي مع التعاون سيكون لمدة 3 مواسم، والعقد الحالي للاعب مع الزمالك ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ولعب مصطفى للتعاون موسم 2017-2018 على سبيل الإعارة من الزمالك.

وشارك مع التعاون في 11 مباراة وسجل 5 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين.

وانتقل مصطفى من نبروه إلى الزمالك في 2013 ولعب لسموحة في النصف الثاني من الموسم الماضي على سبيل الإعارة من الزمالك، وتوج بستة ألقاب مع الزمالك، ومثل منتخب مصر في 17 مباراة.