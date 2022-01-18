إعلامي: لويس سواريز رفض عرضًا من السعودية.. وجيرارد يستهدف ضمه لأستون فيلا

كشف الصحفي الموثوق جيرارد روميرو، أن النجم الأوروغواياني لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، رفض بالفعل، خلال الفترة الماضية، عرضًا من الدوري السعودي، و3 عروض أخرى من الدوري البرازيلي.

كما أكد روميرو، أن ستيفن جيرارد، مدرب أستون فيلا، يرغب في التعاقد مع لويس سواريز وتحدث بالفعل مع اللاعب لإقناعه بالعودة إلى الدوري الإنجليزي.

📺 Luis Suarez tiene encima de la mesa la propuesta de un amigo suyo. Gerrard ha llamado a Luis y se lo quiere llevar al Aston Villa. Ahora en https://t.co/vrsj4Xxjlb #jijantesfc — Gerard Romero (@gerardromero) January 18, 2022

وكانت تقارير صحفية مؤخرًا، قالت إن نادي الهلال السعودي يرغب بقوة في التعاقد مع سواريز.

وذكرت تقارير، أن سواريز يأتي ضمن اهتمامات إدارة نادي الهلال، للتعاقد معه وتدعيم صفوف الفريق قبل المشاركة في كأس العالم للأندية.

ولعب لويس سواريز طوال مسيرته 793مباراة مع الأندية والمنتخب، سجل خلالها 494 هدفًا، وقدم 276 تمريرة حاسمة.

وكان الهلال قد تقدم بعرض جديد للتعاقد مع ميشيل، لاعب وسط فلامنغو البرازيلي، مقابل نحو 9 ملايين يورو، وبدأ الطرفان في مناقشات ”التفاصيل النهائية“ لحسم الصفقة.

ويستهل الهلال مشواره في مونديال الأندية الذي سيقام في الإمارات، بمواجهة الفائز من مباراة الجزيرة الإماراتي ممثل البلد المضيف مع بيراي من تاهيتي، وهو ممثل قارة أوقيانوسيا.

وحال فوزه في المباراة الأولى، يلتقي الهلال مع تشيلسي الإنجليزي بطل أوروبا في صدام مرتقب بالدور نصف النهائي.

يذكر أن الهلال حسم 3 صفقات جديدة حتى الآن، بالتعاقد مع الحارس الدولي محمد العويس من الأهلي، وسعود عبدالحميد ظهير أيمن الاتحاد، إضافة إلى عبدالرحمن العبيد، نجم النصر.

ويستعد الهلال لخوض الموسم الجديد من دوري أبطال آسيا والدفاع عن لقبه بعدما أوقعته قرعة دور المجموعات في المجموعة الأولى مع الريان القطري، والاستقلال من طاجيكستان، والفائز من الدور التمهيدي 3.

وسيحصل الهلال على فرصة للثأر لهزيمته المفاجئة أمام الاستقلال في نسخة العام الماضي من البطولة.

وسحق الاستقلال، الذي كان يظهر لأول مرة في المسابقة، الفريق السعودي 4-1 في دور المجموعات في الرياض، العام الماضي، لينهي هذا الدور متفوقًا على منافسه الأكثر شهرة ويتأهل لدور خروج المغلوب.

لكن الهلال تأهل لدور الـ 16 بصفته واحدًا من أفضل 3 أندية حصلت على المركز الثاني في منطقة الغرب، ومضى قُدمًا ليفوز باللقب في النهاية.