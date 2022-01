الهلال السعودي يناقش التفاصيل النهائية لضم ميشيل بعد زيادة عرضه

قال الصحفي البرازيلي فيني كاساغراندي، إن الهلال السعودي تقدم بعرض جديد للتعاقد مع ميشيل، لاعب وسط فلامنغو البرازيلي، مقابل نحو تسعة ملايين يورو، وبدأ الطرفان في مناقشات ”التفاصيل النهائية“ لحسم الصفقة.

وقال كاساغراندي عبر حسابه على تويتر يوم الثلاثاء، إن التطورات تسارعت في المفاوضات بين فلامنغو والهلال بعد زيادة العرض المالي، ويمكن إنهاء الصفقة في أي لحظة من أجل رحيل اللاعب البالغ عمره 25 عاما لبطل آسيا من أجل المشاركة مع حامل لقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كأس العالم للأندية الشهر المقبل.

ورفض فلامنغو العرض الأول من الهلال الذي بلغ نحو 8.25 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات ونصف للمهاجم الذي سجل 14 هدفا الموسم الماضي إضافة إلى فوزه بثلاث جوائز فردية.

A negociação do Al Hilal com o Flamengo por Michael evoluiu nas últimas horas após o clube árabe aumentar a oferta. As partes discutem "detalhes finais" para fechar a operação. A qualquer momento o Rubro-Negro pode acertar a ida do atacante para a Arábia.

