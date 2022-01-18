الهلال السعودي يناقش التفاصيل النهائية لضم ميشيل بعد زيادة عرضه

قال الصحفي البرازيلي فيني كاساغراندي، إن الهلال السعودي تقدم بعرض جديد للتعاقد مع ميشيل، لاعب وسط فلامنغو البرازيلي، مقابل نحو تسعة ملايين يورو، وبدأ الطرفان في مناقشات ”التفاصيل النهائية“ لحسم الصفقة.

وقال كاساغراندي عبر حسابه على تويتر يوم الثلاثاء، إن التطورات تسارعت في المفاوضات بين فلامنغو والهلال بعد زيادة العرض المالي، ويمكن إنهاء الصفقة في أي لحظة من أجل رحيل اللاعب البالغ عمره 25 عاما لبطل آسيا من أجل المشاركة مع حامل لقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كأس العالم للأندية الشهر المقبل.

ورفض فلامنغو العرض الأول من الهلال الذي بلغ نحو 8.25 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات ونصف للمهاجم الذي سجل 14 هدفا الموسم الماضي إضافة إلى فوزه بثلاث جوائز فردية.

A negociação do Al Hilal com o Flamengo por Michael evoluiu nas últimas horas após o clube árabe aumentar a oferta. As partes discutem "detalhes finais" para fechar a operação. A qualquer momento o Rubro-Negro pode acertar a ida do atacante para a Arábia. 📷Marcelo Cortes pic.twitter.com/jEKeJoS29G — Venê Casagrande (@venecasagrande) January 18, 2022

وقدم الهلال عرضه الأول مقابل نحو 45.6 مليون ريال برازيلي نقدا لحث إدارة فلامنغو على الموافقة سريعا لمشاركة اللاعب في كأس العالم للأندية، لكن بعد الرفض تحول النادي السعودي للتفاوض مع اللاعب مباشرة وإقناعه بالموافقة على عرضه.

ودفع فلامنغو 38.49 مليون ريال برازيلي إلى نادي غوياس للحصول على خدمات ميشيل والحصول على 80% من الحقوق الاقتصادية للمهاجم في بداية عام 2020، وتقسمت الـ20% المتبقية من قيمة البيع بين مدير أعماله وغوياس بنسبة 5% ولوكيل الأعمال و15% المتبقية للنادي.

ويعيش ميشيل واحدة من أكثر اللحظات الفنية الرائعة في مسيرته مع فلامنغو حيث لعب المهاجم 105 مباريات وسجل 23 هدفا وصنع 14 تمريرة حاسمة.

يذكر أن الهلال حسم ثلاث صفقات جديدة حتى الآن، بالتعاقد مع الحارس الدولي محمد العويس من الأهلي، وسعود عبدالحميد ظهير أيمن الاتحاد، إضافة إلى عبدالرحمن العبيد، نجم النصر.

ويستعد الهلال لخوض الموسم الجديد من دوري أبطال آسيا والدفاع عن لقبه بعدما أوقعته قرعة دور المجموعات في المجموعة الأولى مع الريان القطري والاستقلال من طاجيكستان والفائز من الدور التمهيدي 3.

وسيحصل الهلال على فرصة للثأر لهزيمته المفاجئة أمام الاستقلال في نسخة العام الماضي من البطولة.

وسحق الاستقلال، الذي كان يظهر لأول مرة في المسابقة، الفريق السعودي 4-1 في دور المجموعات في الرياض العام الماضي لينهي هذا الدور متفوقا على منافسه الأكثر شهرة ويتأهل لدور خروج المغلوب.

لكن الهلال تأهل لدور 16 بصفته واحدا من أفضل ثلاثة أندية حصلت على المركز الثاني في منطقة الغرب ومضى قدما ليفوز باللقب في النهاية.