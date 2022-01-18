تقرير: كولن الألماني يرفض عرض الهلال السعودي للتعاقد مع موديست

كشفت صحيفة ”الرياضية“، نقلا عن صحف ألمانية، أن نادي كولن رفض عرض نادي الهلال السعودي للتعاقد مع المهاجم الفرنسي أنتوني موديست.

وكانت إدارة نادي الهلال قد وضعت موديست هدفا بديلا للمحترف الفرنسي بافيتيمبي غوميز، حيث لم يتبقَ في عقده سوى 6 أشهر فقط، ويفكر الهلال في توقيع مخالصة مالية مع النجم الفرنسي.

بدأ موديست، البالغ 34 عاما، مسيرته الاحترافية عام 2007 في نادي نيس الفرنسي، ثم انتقل إلى عدة أندية بالإعارة، مثل: آنجيه وباستيا وبلاكبيرن روفرز.

وانتقل موديست لنادي كولن عام 2015، ثم غادره وعاد إليه سريعا بعد أقل من موسم في الصين، ولعب لمنتخب بلاده تحت سن الـ21، عام 2008 – 2010.

ويمتاز اللاعب بالقوة البدنية وضربات الرأس، ويملك سجلا تهديفيا جيدا.

إحصائية: الهلال يتربع على صدارة أندية دوري أبطال آسيا الأغلى قيمة بـ299 مليون ريال https://t.co/mUMYdq0Okv pic.twitter.com/x0Ceol85Hq — إرم سبورت (@EremSports) January 18, 2022

ويلعب موديست في الوقت الحالي مع فريق كولن الألماني، إذ خاض هذا الموسم 21 مباراة ما بين الدوري الألماني والكأس، سجل خلالها 14 هدفا وصنع هدفين.

وكان غوميز انضم للعب في صفوف الهلال السعودي في صيف عام 2018 قادمًا من غلطة سراي التركي، وعقده الحالي يمتد مع الزعيم حتى الـ30 من يونيو من العام الجاري.

وخاض بافيتيمبي غوميز مع الهلال 17 مباراة في مختلف البطولات خلال الموسم الجاري، وقد سجل خلالها 8 أهداف.

غوميز نجح في قيادة الزعيم للفوز بعدة ألقاب أبرزها دوري أبطال آسيا 2019 و2021، والدوري السعودي 2019-2020 و2020-2021، ولعب معه في كأس العالم للأندية.

صاحب الـ36 عامًا لعب مع الهلال 145 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها 106 أهداف وصنع 16، وقد حصل على 9 بطاقات صفراء ولم يُطرد أبدًا.

ونجحت إدارة الهلال في حسم ثلاث صفقات شتوية حتى الآن، بالتعاقد مع الظهير الأيمن سعود عبدالحميد من الاتحاد، والظهير الأيسر السابق للنصر عبدالرحمن العبيد، وحارس الأهلي محمد العويس.

وسيواجه نادي الهلال نظيره الباطن في الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، الجمعة المقبل.

ويحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يأتي الباطن بالمركز الـ15 برصيد 15 نقطة.