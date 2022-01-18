توثيق بطولات الأندية السعودية رسميًّا.. وإعلان النتائج في فبراير المقبل

استقر الاتحاد السعودي لكرة القدم، على توثيق معايير وآلية توثيق بطولات الأندية في المملكة، على أن يتم إعلان النتيجة في فبراير المقبل.

ويُعد هذا الملف الأكثر جدلًا وسخونة في الوسط الرياضي السعودي خلال الأعوام الأخيرة.

ونشرت صحيفة ”الرياضية“ تقريرًا قالت فيه إن ”اتحاد كرة القدم سيعقد اجتماعًا مع الأندية لمناقشة المعايير التي على ضوئها سيتم اعتماد توثيق البطولات رسميًّا من قِبل الاتحاد“.

النصر يحدد شروطه لتوثيق البطولات.. ويؤكد: لم نغرفها من البحر كما تيسر لغيرنا https://t.co/45bg1GqvFB pic.twitter.com/aE6sdPmw8K — إرم سبورت (@EremSports) June 20, 2021

وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس الإدارة الحالي سيعمل على الانتهاء من ملف توثيق البطولات قبل انتهاء فترة المجلس، قائلة ”إن العمل جارٍ على تنفيذ خطة عمل ملف توثيق تاريخ الاتحاد السعودي لكرة القدم، والبطولات التي أشرف عليها، وسيتم الإعلان عن كل ما يخص هذا الملف حال اكتماله خلال الفترة المقبلة“.

يذكر أن “وزارة الرياضة” شكلت لجنة لتوثيق البطولات في عام 2016 عندما كانت ”الهيئة العامة للرياضة آنذاك“ إلا أنها ألغيت في عام 2017، والنتائج التي توصلت إليها، وترك الأمر للأندية الرياضية، وفقًا لما لديها من سجلات، وما ستعتمد عليه من توثيق تاريخي لبطولاتها ومشاركاتها في الألعاب كافة.

كما أنه يمكن للاتحادات الرياضية أن توثق ما تراه مناسبًا لأي بطولات أو مشاركات خاصة بها.

كما أعلن اتحاد كرة القدم في عام 2017 برئاسة عادل عزت عن آلية لتوثيق البطولات، إلا أن الملف ظل حبيس الأدراج 4 أعوام.

ويعد ملف توثيق البطولات في المملكة من أهم القضايا التي تشغل الشارع الرياضي السعودي، وكثيرًا ما أثار جدلًا، إذ يتحدث عشاق كل نادٍ من الكبار سواء الهلال أو النصر أو الشباب أو الاتحاد أو الأهلي، عن تاريخ وإنجازات ناديهم من وجهة نظرهم الخاصة، دون توثيق رسمي معتمد من الجهات الرياضية المسؤولة في البلاد.