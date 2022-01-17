رسميًا.. الأهلي يضم عبدالله المقرن مهاجم الرائد

أعلن النادي الأهلي السعودي تعاقده مع عبدالله المقرن مهاجم نادي الرائد، لينضم إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكتب حساب النادي الأهلي على تويتر قائلا: ”رابع صفقات الشتاء.. المقرن أهلاوي“.

❄️ رابع صفقات الشتاء ..

المقرن أهلاوي 💚 pic.twitter.com/WLbwyqMXmI — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) January 17, 2022

وانضم عبدالله المقرن للثلاثي الجديد، البرازيلي كارلوس إدوارادو والكاميروني فرانك كوم ولاعب النصر المعار.

وسيدعم المقرن صفوف الأهلي، خاصة وأن خط الهجوم يعاني كثيراً إذا غاب النجم السوري عمر السومة؛ وذلك لعدم وجود مهاجم بديل على نفس المستوى التهديفي له.

عبدالله المقرن، الذي يبلغ من العمر 25 عاماً، بدأ مع الوشم قبل أن ينتقل بعد ذلك إلى الرائد في عام 2018.

وخاض عبدالله المقرن مع فريق الرائد 38 مباراة في مختلف البطولات، وقد سجل 7 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة لزملائه.

يذكر أن الأهلي يملك في رصيده 19 نقطة احتل بها المركز الـ9، فيما يحجز ضمك موقعه في المركز الـ5 برصيد 29 نقطة.

وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث من المقرر أن يلعب مع الشباب في فبراير المقبل، ويلعب الفائز من هذه المباراة في نصف النهائي مع الفائز من مباراة الهلال والنصر.