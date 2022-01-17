ميشيل يوافق على عرض الهلال ويتبقى إقناع فلامنغو

أشارت تقارير صحفية برازيلية إلى أن ميشيل وافق على عرض الهلال السعودي للتعاقد معه، ويتبقى التفاوض مع فلامنغو بشأن إقناعه بالموافقة على عرض بطل آسيا، الساعي للتعاقد مع المهاجم البرازيلي للمشاركة معه في كأس العالم للأندية الشهر المقبل.

وكان ميشيل قد تلقى عرضا سابقا من الهلال خلال الأيام القليلة الماضية بقيمة 45 مليون ريال برازيلي، لكن فلامنغو رفضه، ومع ذلك قدم حامل لقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عرضا للاعب براتب ضخم ووافق عليه.

وقال موقع Torcedores.com البرازيلي إن اللاعب، البالغ عمره 25 عاما، فوجئ بقيمة العرض الضخم وانتهى به الأمر بقبول الاقتراح.

وبالتالي، يبقى على الهلال التوصل إلى اتفاق مع مجلس إدارة فلامنغو، الذي يجب أن يقبل مبلغًا يقارب 50 مليون ريال برازيلي.

الجدير بالذكر أن فلامنغو تعاقد مع ميشيل مقابل 38 مليون ريال برازيلي، وبالتالي في حال تلقيه عرضا من الهلال مقابل 50 مليون ريال، سيجني حوالي 12 مليون ريال برازيلي من بيعه.

ويرغب البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني للهلال في التعاقد مع اللاعب البرازيلي، لذلك قررت الإدارة زيادة العرض المالي عن الأول.

وقدم الهلال عرضه الأول مقابل نحو 45.6 مليون ريال برازيلي نقدا؛ لحث إدارة فلامنغو على الموافقة سريعا لمشاركة اللاعب في كأس العالم للأندية، لكن بعد الرفض تحول النادي السعودي للتفاوض مع اللاعب مباشرة وإقناعه، وهذا ما حدث بالفعل حتى يضغط على ناديه.

ودفع فلامنغو 38.49 مليون ريال برازيلي إلى نادي غوياس للحصول على خدمات ميشيل، والحصول على 80 ٪ من الحقوق الاقتصادية للمهاجم في بداية عام 2020، وتقسمت الـ 20 ٪ المتبقية من قيمة البيع بين مدير أعماله وغوياس بنسبة 5٪ ولوكيل الأعمال، و15٪ المتبقية للنادي.

ويعيش ميشيل واحدة من أكثر اللحظات الفنية الرائعة في مسيرته مع فلامنغو، حيث لعب المهاجم 105 مباريات وسجل 23 هدفًا وصنع 14 تمريرة حاسمة.

يذكر أن الهلال حسم ثلاث صفقات جديدة حتى الآن، بالتعاقد مع الحارس الدولي محمد العويس من الأهلي، وسعود عبدالحميد ظهير أيمن الاتحاد، بالإضافة إلى عبدالرحمن العبيد نجم النصر.