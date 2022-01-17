فينسينت أبوبكر مهاجم نادي النصر السعودي يبتعد بصدارة ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية

ابتعد فينسينت أبوبكر مهاجم نادي النصر السعودي بصدارة ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية، التي تقام حاليًا في بلاده الكاميرون.

وأحرز فينسينت هدف الكاميرون الأول في شباك الرأس الأخضر، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى لنهائيات كأس أمم أفريقيا 2021.

وارتفع رصيد فينسينت أبو بكر إلى 5 أهداف حتى هذه الجولة.

وكان فينسينت أبو بكر وتوكو إيكامبي قد سجلا ثنائيتين في فوز كاسح للكاميرون صاحبة الضيافة 4-1 على إثيوبيا، لتضع قدما في الدور الثاني بكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، ضمن المجموعة الأولى، يوم الخميس الماضي.

كما أحرز هدفين في المباراة الافتتاحية أمام بوركينا فاسو.

وانضم فينسينت أبو بكر إلى نادي النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وتسعى أسود الكاميرون لإحباط أي مفاجأة محرجة من منتخب الرأس الأخضر، خلال اللقاء الذي يجمعهما غدا الإثنين، على الملعب الأولمبي في العاصمة الكاميرونية ياوندي، ضمن الجولة الثالثة للمجموعة الأولى من منافسات كأس الأمم الأفريقية.

منتخب الكاميرون ”المضيف“ ضمن تأهله عن المجموعة الأولى بـ6 نقاط، من انتصارين على بوركينا فاسو وإثيوبيا في أول جولتين، ويسعى لمواصلة انتصاراته أمام الرأس الأخضر، لتحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات، والمضي قدما نحو استعادة كأس البطولة التي ربحها في 2017، وفقدها في مصر 2019 لحساب الجزائر.

وتشتعل المنافسة في المجموعة على تذكرة التأهل الثانية إلى ثمن النهائي، حيث يحتل منتخب بوركينا فاسو مقعد الوصيف بـ3 نقاط مع أفضلية فارق الأهداف عن الرأس الأخضر، وأخيرا يتذيل منتخب إثيوبيا المجموعة دون رصيد.

وتتطلع المنتخبات الثلاثة لمرافقة الكاميرون إلى دور الـ16، إما بالبطاقة الثانية أو ببطاقة من أصحاب أفضل 4 مراكز في المجموعات الست في البطولة.