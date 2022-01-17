نادي الهلال يقترب من ضم الفرنسي موديست مهاجم كولن الألماني

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الهلال السعودي، برئاسة فهد بن نافل، اقتربت من التعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست مهاجم نادي كولن الألماني.

وأشارت التقارير التي نقلتها صحيفة ”الرياضية“، إلى أن موديست سيأتي بديلا للمحترف الفرنسي بافيتيمبي غوميز، حيث لم يتبق في عقده سوى 6 أشهر فقط، ويفكر الهلال في توقيع مخالصة مالية مع النجم الفرنسي.

وبدأ موديست البالغ 34 عاما مسيرته الاحترافية عام 2007 في نادي نيس الفرنسي ثم انتقل إلى عدة أندية بالإعارة مثل آنجيه وباستيا وبلاكبيرن روفرز.

وانتقل موديست لنادي كولن عام 2015 ثم غادره وعاد إليه سريعا بعد أقل من موسم فى الصين ولعب لمنتخب بلاده تحت سن الـ21 عام 2008 – 2010.

ويمتاز اللاعب البالغ من العمر 33 عاما بالقوة البدنية وضربات الرأس ويملك سجلا تهديفيا جيدا.

ويلعب موديست في الوقت الحالي مع فريق كولن الألماني، حيث خاض هذا الموسم 21 مباراة ما بين الدوري الألماني والكأس سجل خلالها 14 هدفا وصنع هدفين.

تقرير: الهلال السعودي سيقدم عرضا جديدا للتعاقد مع ميشيل وحسم الصفقة سريعا https://t.co/TWzqEWhEZz pic.twitter.com/LmB4pOfPrS — إرم سبورت (@EremSports) January 16, 2022

وكان غوميز قد انضم للعب في صفوف الهلال السعودي في صيف عام 2018 قادماً من غلطة سراي التركي، وعقده الحالي يمتد مع الزعيم حتى 30 يونيو من العام الجاري.

وخاض بافيتيمبي غوميز مع الهلال 17 مباراة في مختلف البطولات خلال الموسم الجاري وقد سجل خلالها 8 أهداف.

وكان نادي الهلال أعلن مؤخرا، ضم سعود عبدالحميد ومحمد العويس وعبد الرحمن العبيد، في صفقات مجانية من أجل تدعيم صفوف الفريق.

نادي الهلال كان قد حول تأخره بثنائية في مباراته الأخيرة إلى انتصار بثلاثة أهداف ضد التعاون، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وسيواجه نادي الهلال، نظيره الباطن في الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، الجمعة المقبل.

ويحتل الهلال المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يأتي الباطن بالمركز الـ15 برصيد 15 نقطة.