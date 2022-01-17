نتائج قرعة دوري أبطال آسيا 2022

تسحب صباح اليوم الاثنين قرعة دوري أبطال آسيا 2022 في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

ويشهد دور المجموعات في دوري أبطال آسيا مشاركة 40 نادياً سيتم تقسيمها إلى 10 مجموعات بواقع 5 مجموعات لغرب القارة و5 لشرقها، وقد تأهل للنسخة الجديدة حتى الآن 33 نادياً، وسينضم لها 7 أندية من الأدوار التمهيدية ”الملحق“.

نتائج القرعة:

المجموعة الأولى: الهلال السعودي – الريان القطري – استقلال دوشنبة – (الفائز من مباراة الشارقة والزوراء).

المجموعة الثانية: الجزيرة الإماراتي – الشباب السعودي – القوة الجوية العراقي – مومباي سيتي.

المجموعة الثالثة: فولاذ – شباب الأهلي – الغرافة القطري – أهال.

المجموعة الرابعة: الدحيل القطري – سابهان الإيراني – باختاكور الأوزبكي – (الفائز من ملحق المباراة الثالثة – التعاون السعودي ضد الجيش العراقي).

المجموعة الخامسة: السد القطري – الفيصلي السعودي – الوحدات الأردني – (الفائز من مباراة بني ياس ضد ناساف).

نتائج قرعة #دوري_ابطال_اسيا2022 🌏

بمشاركة ممثلي الوطن 🇸🇦 تمنياتنا بالتوفيق لممثلينا #الوطن_معكم pic.twitter.com/znk2p1rtdb — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) January 17, 2022

المجموعة السادسة: شاندونغ تايشان – أوراوا ريد دايموندز – ليون سيتي سيلورز – الفائز من مباراة رقم 4 في الدوري التمهيدي.

المجموعة السابعة: باثوم يونايتد – جيونام دراغونز – يونايتد سيتي – ملبورن سيتي.

المجموعة الثامنة: جيونبوك هيونداي موتورز – يوكوهاما مارينوس – هوانغ آنه غيا لاي – الفائز من مباراة 1 في الدور التمهيدي.

المجموعة التاسعة: كاوازاكي فرونتالي – غوانغزهو – جوهور دار التعظيم – الفائز من مباراة 3 في الدور التمهيدي.

المجموعة العاشرة: شانغهاي بورت – تشيانغراي يونايتد – كيتشي – الفائز من مباراة 2 في الدور التمهيدي.

نظام القرعة

هناك محددان أساسيان لقرعة دوري أبطال آسيا 2022، الأول هو أنه لا يمكن أن يقع فريق مع آخر من نفس المستوى.

الثاني هو أنه لا يمكن أن يتواجد فريقان من نفس الاتحاد الوطني في ذات المجموعة.

وسيشارك من السعودية: الهلال، بطل الدوري وبطل القارة، والفيصلي، بطل كأس الملك، والشباب، وصيف بطل الدوري، والتعاون، صاحب المركز الثالث في الدوري، وستكون مشاركته عن طريق الملحق.

الجزيرة على رأس المجموعة الثانية وشباب الأهلي في المجموعة الثالثة.. شاهد قرعة دور المجموعات لـ #دوري_أبطال_آسيا كاملة#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/tzfseMdxQm — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 17, 2022

وتم تقسيم أندية كل منطقة على أربعة مستويات، ويضم كل مستوى خمسة أندية، حيث جاء نادي الهلال السعودي في المستوى الأول لمنطقة الغرب.

وفي نسخة 2022 ستشارك أربعة أندية للمرة الأولى، وهي في منطقة الغرب مومباي سيتي بطل دوري السوبر الهندي، والفيصلي السعودي، وآهال من تركمانستان، وفي منطقة الشرق ملبورن سيتي الأسترالي.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا 2022 https://t.co/kwQADwqFh9 pic.twitter.com/sG5ximUWO5 — إرم سبورت (@EremSports) January 13, 2022

مواعيد دوري أبطال آسيا 2022:

وصادقت لجنة المسابقات على تغيير مواعيد البطولة هذا العام، على أن يواصل الاتحاد الآسيوي العمل بإقامة المباريات بحسب نظام التجمع، مع إعادة توزيع مواعيد المباريات خلال هذا العام وعام 2023 من أجل ضمان تنظيم دوري أبطال آسيا بنجاح.

وأعلن الاتحاد القاري المواعيد الجديدة بنظام التجمع من مرحلتي ذهاب وإياب، إذ ينطلق دور المجموعات في الفترة من 7 إلى 27 أبريل 2022، فيما ينطلق دور الـ16 يومي 3 و4 فبراير 2023 عبر مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع، وينطلق ربع النهائي في 7 فبراير 2023، أما قبل النهائي فيقام في 10 فبراير.

وفي المقابل، كان الاتحاد قد أعلن أنّ أندية شرق آسيا ستتنافس بنظام التجمع، لينطلق دور المجموعات خلال الفترة من 15 أبريل إلى 1 مايو 2022 وينطلق دور الـ16 يومي 18 و19 أغسطس 2022، فيما يلعب ربع النهائي يوم 22 أغسطس 2022 عبر مباراة إقصائية من مرحلة واحدة تقام بنظام التجمع.

ويقام قبل النهائي يوم 25 أغسطس، فيما يقام نهائي دوري أبطال آسيا من مباراتي ذهاب وإياب يومي 19 و26 فبراير 2023، إذ تقام مباراة الذهاب في منطقة الغرب، في حين تقام مباراة الإياب في منطقة الشرق.

توزيع المستويات لمنطقة الغرب:

المستوى الأول:

الهلال (السعودية)، السد (قطر)، فولاد خوزستان (إيران)، الجزيرة (الإمارات)، الدحيل (قطر).

المستوى الثاني:

الفيصلي (السعودية)، سيباهان (إيران)، شباب الأهلي دبي (الإمارات)، الريان (قطر)، الشباب (السعودية).

المستوى الثالث:

باختاكور (أوزبكستان)، الوحدات (الأردن)، مومباي سيتي (الهند)، الاستقلال (طاجيكستان)، آهال (تركمانستان).

‏المستوى الرابع:

القوة الجوية (العراق)، الغرافة (قطر)، التعاون (السعودية)، أو الجيش (سوريا)، بني ياس (الإمارات)، أو ناساف (أوزبكستان)، الشارقة (الإمارات)، أو الزوراء (العراق).

توزيع المستويات لمنطقة الشرق:

المستوى الأول:

شاندونغ تايشان (الصين)، كاوازاكي فرونتال (اليابان)، جيونبوك هيونداي موتورز (كوريا الجنوبية)، باثوم (تايلاند)، شنغهاي بورت (الصين)

المستوى الثاني:

أوراوا ريد دايموندز (اليابان)، جيونام دراغونز (كوريا الجنوبية)، تشيانغراي يونايتد (تايلاند)، غوانغزهو (الصين)، يوكوهاما مارينوس (اليابان).

المستوى الثالث:

يونايتد سيتي (الفلبين)، كيتشي (هونغ كونغ)، هوانغ انه غيا لاي (فيتنام)، جوهور دار التعظيم (ماليزيا)، ليون سيتي (سنغافورة).

المستوى الرابع:

ملبورن سيتي (أستراليا)، الفائز من الدور التمهيدي 1 (الصين/أستراليا/الفلبين)، الفائز من الدور التمهيدي 2 (اليابان/أستراليا/ميانمار)، الفائز من الدور التمهيدي 3 (كوريا الجنوبية/تايلاند)، الفائز من الدور التمهيدي 4 (كوريا الجنوبية/تايلاند).