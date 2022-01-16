انتقادات لمرتضى منصور لإظهاره عرض التعاون لشراء مصطفى فتحي

تعرض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري لانتقادات عنيفة، بسبب إظهاره للمكاتبات الرسمية بين ناديه ونادي التعاون السعودي، بشأن الحصول على خدمات اللاعب مصطفى فتحي.

وكشف ”منصور“ عن خطاب نادي التعاون السعودي للحصول على خدمات مصطفى فتحي، حيث أعلن أن العرض كان بقيمة 250 ألف دولار في بادئ الأمر، لكن النادي رفض وطلب زيادته تقديرًا لقيمة الزمالك، وقيمة اللاعب نفسه، وإمكانياته.

رئيس الزمالك مرتضى منصور يتحدث بعد انتقال اللاعب مصطفى فتحي من نادي الزمالك المصري لنادي #التعاون السعودي ويعرض المخاطبات الرسمية اشترك الآن وتابع الحلقات على #ShahidVIP https://t.co/31RrAUFZxy#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/fNG181CHex — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) January 16, 2022

#التعاون بدأ مفاوضاته مع الزمالك المصري لضم مصطفى فتحي بـ 250 ألف دولار .. ووافق التعاون على شراء المدة المتبقية من عقد اللاعب بمليون دولار . اشترك الآن وتابع الحلقات على #ShahidVIP https://t.co/31RrAUFZxy#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/NHa3RqQuZq — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) January 16, 2022

ورد الإعلامي محمد الشيخ عبر برنامج ”أكشن مع وليد“ على تصرف رئيس الزمالك مؤكدًا أنه تصرف ”غير احترافي“.

وأضاف: ”مرتضى يريد أن يسوق لنفسه أمام جماهيره ويكشف مراسلات رسمية.. يريد أن يقول من خلالها أنا حصلت على أعلى قيمة مادية“.

وشدد على أن هذا الأمر لا يحدث في أي دولة في العالم، لأن الاتحادات الوطنية والدولية تمنع نشر المخاطبات الرسمية بين الأندية.

واتفق معه الإعلامي غرم العمري، مؤكدًا أن هذا الأمر غير احترافي بالمرة، قائلا: ”عندما يتم عرض هذه الأرقام سيتم خلق بلبلة ومشاكل بين اللاعبين بسبب المستحقات“.

ورد وليد الفراج على هذه الانتقادات قائلا إن مرتضى منصور يريد تبرئة ذمته أمام الجمعية العمومية وجماهير نادي الزمالك، خاصة وأنه مقبل على انتخابات على مقعد الرئاسة، ومن حقه مصارحة الجماهير.

#وليد_الفراج: يعجبني رئيس الزمالك مرتضى منصور عرض كل شيء وعلى المكشوف محمد الشيخ: أعتبرها غير احترافية غرم العمري: إظهار المبالغ قد تسبب مشكلة داخل فريق #التعاون اشترك الآن وتابع الحلقات على #ShahidVIP https://t.co/31RrAUFZxy#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/RL7EWf0G7J — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) January 16, 2022

واتفق الإعلامي تركي الغامدي مع زملائه محمد الشيخ وغرم العمري، مؤكدًا أن ما حدث من مرتضى منصور يعد ”فرد عضلات“.

وقال الغامدي: ”ما فعله مرتضى منصور رئيس الزمالك هو فرد للعضلات ولأن الانتخابات قريبة فقد نجح في تصدير صورة بأنه خرج كسبان وهو بالفعل فائز“.

وأضاف: ”مصطفى فتحي لاعب مميز في الجناح، ولكنه يعاني من كثرة الإصابات“.

تركي الغامدي: ما فعله مرتضى منصور رئيس الزمالك هو فرد للعضلات ولأن الانتخابات قريبة .. مصطفى فتحي لاعب مميز لكنه يعاني من الاصابات و #التعاون أضعف خط دفاع اشترك الآن وتابع الحلقات على #ShahidVIP https://t.co/31RrAUFZxy#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/NYB9ZihGl4 — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) January 16, 2022

وأعلن نادي الزمالك المصري لكرة القدم، يوم الأحد، موافقته على رحيل مصطفى فتحي إلى التعاون السعودي، بنظام البيع النهائي مقابل مليون دولار يحصل عليها الفريق المصري.

ونشر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع ”تويتر“ قال فيه إن مجلس الإدارة وافق على رحيل مصطفى فتحي إلى التعاون بناءً على رغبة اللاعب.

يذكر أن الزمالك أعلن عبر موقعه الرسمي، اليوم الأحد، أن مرتضى منصور عقد جلسة مع اللاعب مصطفى فتحي، حيث تمسك اللاعب بالاحتراف في نادي التعاون السعودي، وطلب الموافقة على العرض المقدم لـ“القلعة البيضاء“، لشراء ما تبقى من قيمة تعاقده.

وقال منصور: ”مفاوضات التعاون السعودي بدأت بعرض قيمته 250 ألف دولار إلا أنه رفض ذلك“، موضحاً أنه طلب رفع قيمة العرض إلى مليون دولار، وهو ما استجاب له نادي التعاون.

كما شدد رئيس نادي الزمالك على ضرورة دفع مقابل صفقة فتحي على دفعة واحدة، على أن يتضمن عقد اللاعب الجديد بنداً يمنع انتقاله داخل مصر لأي ناد آخر غير ”الأبيض“.

وكلف المستشار مرتضى منصور، المشرف على الكرة بالنادي، أمير مرتضى، بإنهاء إجراءات انتقال مصطفى فتحي للتعاون، وإقامة حفل تكريم له على الفترة التي قضاها داخل نادي الزمالك.