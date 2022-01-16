رياضة

انتقادات لمرتضى منصور لإظهاره عرض التعاون لشراء مصطفى فتحي
تاريخ النشر: 16 يناير 2022 22:21 GMT
تاريخ التحديث: 16 يناير 2022 23:25 GMT

انتقادات لمرتضى منصور لإظهاره عرض التعاون لشراء مصطفى فتحي

كشف ”منصور“ عن خطاب نادي التعاون السعودي للحصول على خدمات مصطفى فتحي

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تعرض مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري لانتقادات عنيفة، بسبب إظهاره للمكاتبات الرسمية بين ناديه ونادي التعاون السعودي، بشأن الحصول على خدمات اللاعب مصطفى فتحي.

وكشف ”منصور“ عن خطاب نادي التعاون السعودي للحصول على خدمات مصطفى فتحي، حيث أعلن أن العرض كان بقيمة 250 ألف دولار في بادئ الأمر، لكن النادي رفض وطلب زيادته تقديرًا لقيمة الزمالك، وقيمة اللاعب نفسه، وإمكانياته.

ورد الإعلامي محمد الشيخ عبر برنامج ”أكشن مع وليد“ على تصرف رئيس الزمالك مؤكدًا أنه تصرف ”غير احترافي“.

وأضاف: ”مرتضى يريد أن يسوق لنفسه أمام جماهيره ويكشف مراسلات رسمية.. يريد أن يقول من خلالها أنا حصلت على أعلى قيمة مادية“.

وشدد على أن هذا الأمر لا يحدث في أي دولة في العالم، لأن الاتحادات الوطنية والدولية تمنع نشر المخاطبات الرسمية بين الأندية.

واتفق معه الإعلامي غرم العمري، مؤكدًا أن هذا الأمر غير احترافي بالمرة، قائلا: ”عندما يتم عرض هذه الأرقام سيتم خلق بلبلة ومشاكل بين اللاعبين بسبب المستحقات“.

ورد وليد الفراج على هذه الانتقادات قائلا إن مرتضى منصور يريد تبرئة ذمته أمام الجمعية العمومية وجماهير نادي الزمالك، خاصة وأنه مقبل على انتخابات على مقعد الرئاسة، ومن حقه مصارحة الجماهير.

واتفق الإعلامي تركي الغامدي مع زملائه محمد الشيخ وغرم العمري، مؤكدًا أن ما حدث من مرتضى منصور يعد ”فرد عضلات“.

وقال الغامدي: ”ما فعله مرتضى منصور رئيس الزمالك هو فرد للعضلات ولأن الانتخابات قريبة فقد نجح في تصدير صورة بأنه خرج كسبان وهو بالفعل فائز“.

وأضاف: ”مصطفى فتحي لاعب مميز في الجناح، ولكنه يعاني من كثرة الإصابات“.

وأعلن نادي الزمالك المصري لكرة القدم، يوم الأحد، موافقته على رحيل مصطفى فتحي إلى التعاون السعودي، بنظام البيع النهائي مقابل مليون دولار يحصل عليها الفريق المصري.

ونشر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع ”تويتر“ قال فيه إن مجلس الإدارة وافق على رحيل مصطفى فتحي إلى التعاون بناءً على رغبة اللاعب.

يذكر أن الزمالك أعلن عبر موقعه الرسمي، اليوم الأحد، أن مرتضى منصور عقد جلسة مع اللاعب مصطفى فتحي، حيث تمسك اللاعب بالاحتراف في نادي التعاون السعودي، وطلب الموافقة على العرض المقدم لـ“القلعة البيضاء“، لشراء ما تبقى من قيمة تعاقده.

وقال منصور: ”مفاوضات التعاون السعودي بدأت بعرض قيمته 250 ألف دولار إلا أنه رفض ذلك“، موضحاً أنه طلب رفع قيمة العرض إلى مليون دولار، وهو ما استجاب له نادي التعاون.

كما شدد رئيس نادي الزمالك على ضرورة دفع مقابل صفقة فتحي على دفعة واحدة، على أن يتضمن عقد اللاعب الجديد بنداً يمنع انتقاله داخل مصر لأي ناد آخر غير ”الأبيض“.

وكلف المستشار مرتضى منصور، المشرف على الكرة بالنادي، أمير مرتضى، بإنهاء إجراءات انتقال مصطفى فتحي للتعاون، وإقامة حفل تكريم له على الفترة التي قضاها داخل نادي الزمالك.

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