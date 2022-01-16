رسميًا.. مصطفى فتحي ينتقل إلى التعاون السعودي مقابل مليون دولار

أعلن نادي الزمالك المصري رحيل مصطفى فتحي صانع ألعاب الفريق عن القلعة البيضاء، إلى نادي التعاون السعودي، مقابل مليون دولار.

ونشر مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع ”تويتر“ قال فيه إن مجلس الإدارة وافق على رحيل مصطفى فتحي إلى التعاون بناءً على رغبة اللاعب.

وأكد مصطفى فتحي في الفيديو الذي نشره رئيس نادي الزمالك أن الرحيل بناءً على رغبته، رغم أن النادي الأبيض عرض عليه الحصول على نفس القيمة المادية التي سيحصل عليها في السعودية.

وكشف ”منصور“ أن عرض التعاون السعودي للحصول على خدمات مصطفى فتحي كان بقيمة 250 ألف دولار في بادئ الأمر، لكن النادي رفض وطلب زيادته تقديرًا لقيمة الزمالك، وقيمة اللاعب نفسه، وإمكانياته.

وتم الاستقرار في نهاية الأمر على حصول الزمالك على مليون دولار مقابل رحيل مصطفى فتحي.

وكشف مرتضى منصور أن الزمالك اشترط بندين للموافقة على حيل فتحي للتعاون، أولها أن يتم دفع مبلغ مليون دولار على دفعه واحدة.

أما البند الثاني –وفقًا لمرتضى- فإنه عندما يعود مصطفى فتحي لمصر لن يلعب إلا للزمالك فقط، وهو ما تم الاستقرار عليه في كتابة العقود بين الناديين المصري والسعودي.

المستشار مرتضي منصور يحسم موقف مصطفي فتحي .https://t.co/QWyyzGVBNP — مرتضي منصور (@Mortada5Mansour) January 16, 2022

ولعب مصطفى للتعاون، في وقت سابق موسم 2017-2018، على سبيل الإعارة من الزمالك، وشارك خلال هذه المدة في 11 مباراة، وسجل 5 أهداف، وصنع هدفين.

وكان مصطفى فتحي قد طلب من مسؤولي الزمالك الموافقة على رحيله نظرًا لاقتراب نهاية عقده، حيث يحق له التوقيع لأي نادٍ من يناير الحالي.

جدير بالذكر أن مصطفى فتحي من نبروه –النادي الناشط في الدرجات الأدنى- إلى الزمالك في العام 2013.

ولعب في النصف الثاني من الموسم، الماضي 2021، مع سموحة معارًا من الزمالك.

وتوج مصطفى فتحي بستة ألقاب مع الزمالك، ومثل منتخب مصر الأول لكرة القدم في 17 مباراة.