هل تستحق إشارة سلمان الفرج لحكم مباراة الهلال والتعاون "عقوبة"؟ (فيديو)

واجه سلمان الفرج، نجم نادي الهلال السعودي، انتقادات قوية بعد حركة وجهها للحكم المكسيكي أوسكار رومو، الذي أدار مباراة فريقه ضد التعاون، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء السبت، في الدوري السعودي.

وخلال سير أحداث المباراة، توجه سلمان الفرج إلى الحكم ليتناقش معه في إحدى الكرات، حيث وضع إصبعه على فمه، ليوحي بأنه يقوم بتحذير الحكم بعدم التحدث أو الصمت.

وطالبت بعض الجماهير بتوقيع عقوبة قوية ضد قائد الهلال، حيث تم اتهامه بإهانته بوضع أصبعه على فمه.

وقال المحلل التحكيمي سعد الكثيري عن اللقطة في معرض تحليله للمباراة ”حركة ( اسكت) للحكم من اللاعب سلمان الفرج تستحق الكارت الأصفر“.

ولكن جمهور نادي الهلال دافعوا عن اللاعب وأوضحوا أن سلمان الفرج كان يتناقش مع الحكم المكسيكي دون أي إهانة كما صور البعض، حيث كان يبدو عليه يقوم بالتأكيد عليه بأن قراره خاطئًا، وليس يقوم بمطالبته بالصمت كما تداول البعض.

وقال الإعلامي خالد العقيلي عبر حسابه على تويتر ”لا يمكن بل مستحيل أن يسكت حكم عن لاعب يقول له اصمت، روحوا العبوا على غيرنا.. عقولنا معنا لسه ما تركناها“.

لا يمكن بل مستحيل ان يسكت حكم عن لاعب يقول له " اص "

روحوا العبوا على غيرنا ..عقولنا معنا لسه ما تركناها ..!! #سلمان_الفرج pic.twitter.com/fKGezmZkSX — خالد العقيلي (@aboazaz05) January 15, 2022

فيما قال سلطان الحارثي عبر حسابه على تويتر ”في الرياضة وصلنا لمرحلة من التنافس غير الشريف خارج المستطيل الأخضر بسبب إعلام وجماهير لا يفقهون، تزوير وتحريض على النجم سلمان الفرج لأنه يلعب في الهلال باستخدام صورة يعريها فيديو“.

في الرياضة.. وصلنا لمرحلة من التنافس غير الشريف خارج المستطيل الأخضر بسبب "إعلام وجماهير" لا يفقهون!!

تزوير وتحريض على النجم #سلمان_الفرج لأنه يلعب في #الهلال باستخدام صورة يعريها فيديو!! pic.twitter.com/r8VIsOWKAW — سلطان الحارثي (@s_alharthi11) January 16, 2022

وقال الناقد بندر الرزيحان، عبر حسابه ”بحثت عن اللقطة التي تحدث عنها بعض إعلاميي النصر في الصورة المنتشرة لكابتن نادي الهلال سلمان الفرج فكانت النتيجة البحث الآتي صورة مع التحية للمدرعمين.. تثبتوا قبل اطلاق الاتهامات حتى لا تفقدوا ماتبقى من مصداقيتكم“.

بحثت عن اللقطة التي تحدث عنها بعض إعلاميبن النصر في الصورة المنتشرة لكابتن نادي #الهلال سلمان الفرج فكانت النتيجة البحث الآتي 👇 صورة مع التحية للمدرعمين .. تثبتوا قبل اطلاق الاتهامات حتى لا تفقدون ماتبقى من مصداقيتكم 😎💙 pic.twitter.com/qht8iJ0ecg — بندر الرزيحان (@banderalrezohan) January 16, 2022

فوز الهلال

من ناحية أخرى، حول الهلال تأخره 2-صفر إلى فوز 3-2 على التعاون بعد انتفاضة مثيرة ليواصل صحوته في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، يوم السبت.

وحصل التعاون على ركلتي جزاء نفذهما ليندر تاوامبا ولوفانور هنريكي بنجاح في الدقيقتين السادسة والـ24 في صدمة مبكرة لأبطال آسيا.

وتعافى الهلال سريعا بتقليص الفارق من ضربة رأس محمد كنو في الدقيقة الـ29 وأنهى الشوط الأول متعادلا بركلة جزاء سددها سالم الدوسري.

وحسم موسى ماريغا الانتصار للهلال في بداية الشوط الثاني بضربة رأس ليحقق الفوز الثالث على التوالي.

ورفع حامل اللقب رصيده إلى 30 نقطة بالمركز الرابع بفارق ثماني نقاط عن الاتحاد المتصدر بعد 16 مباراة.

وأصبح التعاون على بعد نقطة واحدة من منطقة الهبوط.