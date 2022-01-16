تقرير: إدارة الهلال أبلغت وكيل أعمال فييتو برغبتها في إعارته أو إجراء مخالصة معه

كشفت صحيفة ”الرياضية“ أن إدارة نادي الهلال السعودي بدأت مفاوضات جدية مع وكيل الأرجنتيني لوسيانو فييتو، لاعب الفريق، من أجل إيجاد طريقة لرحيله خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصدر خاص لها، بأنها ترغب في إعارة فييتو أو إجراء مخالصة معه.

ودخل اللاعب الأرجنتينى البالغ 28 عاما، في قائمة المغادرين لنادي الهلال، لعدم تحقيقه الأداء الذي كان يأمله النادي منه واللاعب لم يُقنع إدارة النادي به.

وتعاقد الهلال مع فييتو قادمًا من نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي أواخر عام 2020 مقابل 7 ملايين يورو، بعقد يمتد إلى ثلاثة أعوام، إذ يتبقى في عقده موسمان، وسبق أن لعب فييتو مع عدة أندية، مثل: إشبيلية، وأتلتيكو مدريد، وفالنسيا، وفولهام.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة تسعى إلى الاستفادة من خانة الأرجنتيني للتعاقد مع لاعب بديل خلال فترة الانتقالات الشتوية، التي تغلق في الـ31 من يناير الجاري، للاستفادة من العنصر الجديد في بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام الشهر المقبل في أبوظبي.

وأبعد البرتغالي ليوناردو جارديم، مدرب الهلال، فييتو عن القائمة التي ظهرت أمس أمام التعاون خلال المواجهة التي انتهت بفوز ”الزعيم“ (3-2) ضمن الجولة الـ17 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، في إشارة وجدها البعض تأتي من عدم الرضا عن المستويات التي يقدمها مع الفريق، الذي لعب له 12 مباراة، منها 4 بديلًا، وسجل هدفين فقط.

بينما ذكر الحساب الرسمي للنادي عبر “تويتر” أن فييتو كان يعاني من آلام بعد نهاية مران الجمعة، في صفوف فريق الهلال.

فوز الهلال

من ناحية أخرى، حول الهلال تأخره 2-صفر إلى فوز 3-2 على التعاون بعد انتفاضة مثيرة ليواصل صحوته في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، يوم السبت.

وحصل التعاون على ركلتي جزاء نفذهما ليندر تاوامبا ولوفانور هنريكي بنجاح في الدقيقتين السادسة والـ24 في صدمة مبكرة لأبطال آسيا.

وتعافى الهلال سريعا بتقليص الفارق من ضربة رأس محمد كنو في الدقيقة الـ29 وأنهى الشوط الأول متعادلا بركلة جزاء سددها سالم الدوسري.

وحسم موسى ماريغا الانتصار للهلال في بداية الشوط الثاني بضربة رأس ليحقق الفوز الثالث على التوالي.

ورفع حامل اللقب رصيده إلى 30 نقطة بالمركز الرابع بفارق ثماني نقاط عن الاتحاد المتصدر بعد 16 مباراة.

وأصبح التعاون على بعد نقطة واحدة من منطقة الهبوط.