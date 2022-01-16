سبب فشل مفاوضات نادي النصر مع ستول ديميترفيسكي حارس رايو فاليكانو

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي، يوم الأحد، أن إدارة رايو فاليكانو الإسباني طلبت نحو 50 مليون يورو أي ما يعادل (215 مليون ريال) لبيع عقد المقدوني ستول ديميتريفسكي، حارس مرمى الفريق.

وفاوض النصر أكثر من حارس مرمى عالمي الفترة الماضية، لكنه وصل إلى اتفاق شخصي مع المقدوني ستول ديميترفيسكي، نجم رايو فاليكانو، ولكن يبدو أن المفاوضات تعثرت بسبب الشروط المالية الكبيرة المطلوبة من الجانب الإسباني.

وأفادت صحيفة ”الرياضية“ سابقا أن إدارة النصر فشلت من قبل في مفاوضاتها مع الحارس محمد العويس، الذي انتقل للهلال، بسبب شروطه المالية.

ويحتل رايو فاليكانو المركز السابع في الليغا الإسبانية برصيد 31 نقطة من 20 مباراة، حيث سجل الفريق 27 هدفا وسكن شباكه 21.

وشارك ديميتريفسكي مع منتخب مقدونيا الشمالية في يورو 2020، التي ودعها الفريق من الدور الأول، بعد المشاركة في مجموعة ضمت منتخبات هولندا وأوكرانيا والنمسا.

تقرير: النصر السعودي توصل لاتفاق مع ستول ديميتريفسكي حارس رايو فايكانو https://t.co/CfcK71BBkS pic.twitter.com/9DRKpVd6T9 — إرم سبورت (@EremSports) January 14, 2022

ويلعب ديميتريفسكي، البالغ 28 عاما، في نادي رايو فاليكانو الإسباني منذ 2018، وقد انتقل إليه من خيمناستيك بالدرجة الثانية مقابل 900 ألف يورو، وخاض منذ ذلك الحين 102 مباراة.

ويمتلك عقدا يمتد إلى صيف عام 2024 وتبلغ قيمته التسويقية، بحسب موقع ”ترانسفير ماركت“، المتخصص في الإحصائيات، حوالي 2.5 مليون يورو.

وكان النصر قد حقق فوزه الخامس على التوالي في الدوري بعد أن سجل بيتي مارتينيز هدفين قرب النهاية في فوز كبير 4-صفر على الفيصلي، مساء السبت.

وواصل النصر الضغط في صراع المقدمة ليحتل المركز الثالث برصيد 32 نقطة من 17 مباراة بفارق نقطة واحدة خلف الشباب صاحب المركز الثاني.

وأسفر الضغط المبكر للنصر عن هدف في الدقيقة الثانية من ضربة رأس لخالد الغنام وانتهى الشوط بهذه النتيجة.

ومن هجمة مرتدة سريعة بدأت من الحارس أضاف أندرسون تاليسكا الهدف الثاني في الدقيقة 74 ثم هز الأرجنتيني بيتي الشباك مرتين في غضون أربع دقائق.

وراوغ بيتي أكثر من مدافع وسدد من خارج منطقة الجزاء ليضيف الهدف الثالث ببراعة في الدقيقة 78 وأكمل الرباعية بهجمة مرتدة أخرى قادها تاليسكا.