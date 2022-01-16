دييغو فالويس يماطل الأهلي السعودي والنادي يبحث عن عناصر بديلة

كشفت صحيفة ”عكاظ“ أن إدارة النادي الأهلي السعودي فتحت باب المفاوضات مع خيارات عناصرية جديدة في خانة الجناح الأيمن بعد تأخر نادي تاليريس كوردوبا الأرجنتيني في الرد على عرض إدارة ”الراقي“ لشراء عقد اللاعب الكولومبي دييغو فالويس.

وتفاوض الأهلى من قبل مع تاليريس الأرجنتيني لضم اللاعب، رغم طلب ناديه مبلغ 8 ملايين لانتقاله بعد أن تحصل النادي على موافقة اللاعب دييغو فالويس.

وشارك فالويس، البالغ 25 عاما، في 21 مباراة بالدوري الأرجنتيني بموسم 2021 وسجل 4 أهداف.

ولعب فالويس مباراة دولية واحدة مع منتخب كولومبيا أمام باراغواي في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022.

ويبحث الأهلي عن بديل مناسب للجناح السنغالي الحسن نداو، الذي بات قريبا من مغادرة صفوف النادي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

دييغو فالويس 2021-2020 | ⚽️ سجل : 5 أهداف.

🅰️ صنع : 3 أهداف.

🌪 المراوغات : 103 مراوغه ناجحه ✅

💫 الفرص المصنوعة : 31 فرصه مصنوعه. • يُقال خيار للاهلي بالجناح .. pic.twitter.com/rMTuL99TWh — بورخا (@B8rja) January 10, 2022

وكانت تقارير أخرى، كشفت أن النادي يستعد لفسخ التعاقد مع حمدي النقاز مدافع الفريق السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الذي انتقل لصفوف الفريق في الصيف الماضي.

وقالت صحيفة ”الرياضية“ إن إدارة ”الراقي“ قررت قيد البرازيلي كارلوس إدواردو، الذي تم التعاقد معه أخيرا بديلًا لحمدي النقاز، الذي تعمل الإدارة على إنهاء الارتباط معه خلال الأيام المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الأهلي تسعى لجدولة ديون النادي، البالغة 75 مليون ريال في أسرع وقت من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية التي تعيق تسجيل اللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم.

وكان النقاز لعب بصفوف الزمالك لمدة 3 مواسم، لكن لم يتم قيده بسبب العقوبات الموقعة على القلعة البيضاء من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“، حيث حُرم النادي المصري من القيد لفترتي انتقالات، ما جعله يوجه بوصلته لصفوف الأهلي السعودي.

وكان عمر السومة قاد فريق الأهلي (فريقه) إلى فوز ثمين أمام ضيفه الحزم في المواجهة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، مساء السبت.

وسجل السومة هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الرابعة والأربعين من عمر المواجهة ليقود فريقه إلى النقطة الـ19 ويتقدم في لائحة الترتيب نحو المركز التاسع في لائحة الترتيب، في الوقت الذي تجمد فيه رصيد الحزم عند 11 نقطة مواصلاً حضوره في المركز الأخير بلائحة الترتيب.

واستعاد الأهلي نغمة انتصاراته ،بعد خمس مباريات تعادل فيها، أمام الفيصلي في الجولة الماضية وقبلها خسر أربع مواجهات كانت أمام أبها والنصر والرائد والشباب.