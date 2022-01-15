تصدر البرازيلي أندرسون تاليسكا ترتيب هدافي الدوري السعودي، بعد قيادته لفريقه النصر إلى الفوز على الفيصلي، يوم السبت.

وجاء تاليسكا في الصدارة برصيد 12 هدفا، ويلاحقه ليندر تاوامبا، نجم التعاون، برصيد 11 هدفا، ثم أوديون إيغالو، نجم الشباب، بـ11 هدفا، ورابعا رومارينيو، نجم الاتحاد، برصيد 10 أهداف.

وحقق النصر فوزه الخامس على التوالي في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بعد أن سجل غونزالو مارتينيز هدفين قرب النهاية في فوز كبير 4-صفر على الفيصلي، اليوم السبت.

وواصل النصر الضغط في صراع المقدمة ليحتل المركز الثالث برصيد 32 نقطة من 17 مباراة، بفارق نقطة واحدة خلف الشباب صاحب المركز الثاني.

ويتصدر الاتحاد الدوري برصيد 38 نقطة وله مباراة متبقية.

وأسفر الضغط المبكر للنصر عن هدف في الدقيقة الثانية من ضربة رأس لخالد الغنام، وانتهى الشوط بهذه النتيجة.

ترتيب الدوري السعودي.. النصر يعبر الفيصلي ويتمسك بالمركز الثالث https://t.co/uSQxJNS4gh pic.twitter.com/vh0JrshUTn — إرم سبورت (@EremSports) January 15, 2022

ومن هجمة مرتدة سريعة بدأت من الحارس أضاف أندرسون تاليسكا الهدف الثاني في الدقيقة 74، ثم هز الأرجنتيني بيتي الشباك مرتين في غضون أربع دقائق.

وراوغ بيتي أكثر من مدافع وسدد من خارج منطقة الجزاء ليضيف الهدف الثالث ببراعة في الدقيقة 78 وأكمل الرباعية بهجمة مرتدة أخرى قادها تاليسكا.

ويبقى الفيصلي في منطقة الهبوط ولديه 16 نقطة بعد الهزيمة السادسة هذا الموسم.

وفي وقت سابق اليوم، سجل منصور حمزي ثنائية ليقود ضمك للفوز 2-1 على الطائي والصعود للمركز الرابع.

افتتح الطائي التسجيل مبكرا عبر البرازيلي دينير بتسديدة قريبة المدى في الدقيقة الثامنة.

وتعادل حمزي قبل نهاية الشوط الأول بتسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء قبل أن ينتزع الفوز بضربة رأس قبل تسع دقائق على نهاية اللقاء.

ويملك ضمك 29 نقطة بالمركز الرابع، بفارق ثلاث نقاط خلف النصر.

وهذه الهزيمة العاشرة للطائي في 17 مباراة هذا الموسم، ويحتل المركز العاشر برصيد 19 نقطة.