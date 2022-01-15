ترتيب الدوري السعودي.. النصر يعبر الفيصلي ويتمسك بالمركز الثالث

حقق فريق النصر السعودي فوزًا ثمينًا على حساب نظيره الفيصلي برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب ”مرسول بارك“، ضمن مباريات الجولة الـ17 للدوري السعودي.

واستطاع النصر، التقدم سريعًا، في الدقيقة الثانية، عن طريق خالد الغنام الذي استقبل جيدًا، عرضية الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف.

وأضاف أندرسون تاليسكا الهدف الثاني مع الدقيقة 74 في الشوط الثاني، بعدما تلقى بينية متقنة وضعته في مواجهة مرمى حارس الفيصي ليسجلها مباشرة في الشباك معلنًا الهدف الثاني للعالمي.

وفي الدقيقة 78، سجل بيتي مارتينيز الهدف الثالث لصالح العالمي من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء بيسراه لتسكن الشباك.

ومع الدقيقة 81 نجح بيتي مارتينيز بتسجيل الهدف الرابع لصالح النصر، بعدما تلقى كرة رائعة داخل منطقة العمليات ليصوبها قوية في الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني، اضطر في الدقيقة 46، إلى استبدال الحارس وليد عبد الله، مع إقحام الشاب أمين بخاري، بدلًا منه.

وأوضحت تقارير صحفية أن إصابة وليد عبدالله، جاءت في العضلة الخلفية.

وبعدها بـ4 دقائق، سقط عبدالله الخيبري، أرضًا، بسبب الإصابة، ما دفع المدرب الأرجنتيني إلى إشراك البرازيلي أنسيلمو دي مورايس، بدلًا منه في الدقيقة 50.

وبهذه النتيجة، وصل النصر للنقطة 32 في المركز الثالث، فيما توقف رصيد الفيصلي عند النقطة 16 محتلًا المركز الـ14.

ضمك يفوز على الطائي

وفي مباراة أخرى، سجل منصور حمزي ثنائية ليقود ضمك للفوز 2-1 على الطائي والصعود للمركز الرابع بالدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، اليوم السبت.

وافتتح الطائي التسجيل مبكرًا عبر البرازيلي دينير بتسديدة قريبة المدى في الدقيقة الثامنة.

وتعادل ”حمزي“ قبل نهاية الشوط الأول بتسديدة متقنة داخل منطقة الجزاء قبل أن ينتزع الفوز بضربة رأس قبل 9 دقائق على نهاية اللقاء.

ويملك ضمك 29 نقطة بالمركز الرابع بفارق الأهداف خلف النصر صاحب المركز الثالث الذي يواجه الفيصلي في وقت لاحق اليوم.

ويتصدر الاتحاد جدول الترتيب، ولديه 38 نقطة بفارق 5 نقاط عن الشباب أقرب مطارديه.

وهذه الهزيمة العاشرة للطائي في 17 مباراة هذا الموسم، ويحتل المركز العاشر برصيد 19 نقطة.