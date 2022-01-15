نادي النصر ينافس الهلال على صفقة ميشيل لاعب فلامنغو

كشفت تقارير صحفية على أن إدارة نادي النصر السعودي تسعى لاستقطاب ميشيل، لاعب فلامنغو.

وأوضحت صحيفة ”Globo“، أن نادي النصر كان مهتما بالتوقيع مع ميشيل في الأيام الماضية ولكن لم يقدم عرضا رسميا، حتى الآن.

وتسعى أيضا إدارة النصر للتعاقد مع حارس مرمى، حيث لم تتعاقد حتى الآن سوى مع الأوروغوياني جوناثان رودريغز.

وكانت تقارير صحفية برازيلية أشارت إلى أن فلامنغو رفض عرضا من الهلال السعودي للتعاقد مع لاعبه ميشيل، بعدما تقدم بطل آسيا بعرض بقيمة 8 ملايين يورو للتعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 25 عاما.

وقال موقع odia.ig البرازيلي إن فلامنغو رفض العرض مقابل 8 ملايين يورو (حوالي 45 مليون ريال برازيلي)، بعد وقت طويل في التفكير.

وأضاف الموقع أن أحد أسباب فلامنغو لرفض عرض الهلال هو أنه في المناقشات الداخلية أدرك أعضاء مجلس الإدارة أن القيمة التي يقدمها النادي السعودي منخفضة، وأنه في حالة الموافقة على العرض سيتعين على النادي البحث عن بديل، وهو ما قد يمثل مخاطرة لأنه قد يكلف مبلغا أكبر من ذلك، ودون أي ضمانة على تكيف اللاعب الجديد مع الأجواء على عكس ميشيل.

فلامنغو يرفض عرض نادي الهلال للتعاقد مع ميشيل https://t.co/gUxG5IpGAJ pic.twitter.com/ggO4S5zHNA — إرم سبورت (@EremSports) January 15, 2022

ونشر الصحفي البرازيلي غابرييل ريس عرض الهلال واهتمامه بالتعاقد مع ميشيل، الذي كان هدفا للعديد من الأندية العربية الأخرى، بينها العين الإماراتي.

وتلقى فلامنغو معلومات من وكيل أعمال ميشيل تفيد بأن الهلال سيرفع عرضه الأسبوع المقبل، نظرا لأن النادي السعودي يدرس الأمر حاليا دون حسم موقفه.

وتعاقد فلامنغو مع ميشيل مقابل 38.49 مليون ريال برازيلي في بداية 2020 قادما من غوياس، ويملك فلامنغو 80% من حقوقه الاقتصادية.

وقد خاض ميشيل مع النادي 105 مباريات سجل خلالها 23 هدفا وصنع 14 تمريرة حاسمة، وفي عام 2021 ومع المدير الفني ريناتو غاوتشو عاش المهاجم أفضل لحظاته في النادي، ولكن مع ذلك لم يكن قادرا على الفوز بمركز أساسي، لكنه كان يحدث الفارق عند مشاركته كبديل.

يذكر أن الهلال حسم ثلاث صفقات جديدة حتى الآن، بالتعاقد مع الحارس الدولي محمد العويس من الأهلي، وسعود عبدالحميد ظهير أيمن الاتحاد، بالإضافة إلى عبدالرحمن العبيد نجم النصر.