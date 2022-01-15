تركي آل الشيخ يرد بغضب على الزج باسمه في صفقات انتقالات لاعبي الدوري السعودي (فيديو)

أبدى تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، غضبه من الزج باسمه في بعض الصفقات التي أبرمت مؤخرا في الساحة الرياضية السعودية، وكان أبرزها المغربي عبدالرزاق حمدالله وانتقاله للاتحاد قادما من النصر بعد فسخ عقده، وأيضا قضية محمد كنو، مدافع الهلال، وتوقيعه للنصر ثم التجديد للزعيم.

وقال آل الشيخ في إحدى مساحات ”تويتر“: ”من منسوبي الجانب الرياضي الذي تعاملوا معي يعرفون هذه المعلومة، وهذا كلام ليس من قنوات فضائية ولا لاعبين سابقين أو حاليين، إلى متى الزج باسم تركي آل الشيخ في أي سالفة ونظرية المؤامرة أنا تركت الرياضة السعودية من 3 سنوات ونصف، أنا لا أفهم سر ما يحدث، هل بعقل الواحد المبالغ التي تدفع والصفقات التي تطبخ هل أنا أدفعها وفاضي لها؟، أنا شخص أحاول أراعي صحتي اللي أهملت فيها ولولا عملي لما تفاقمت بعض الأمور، وتدهور صحتي ليس له دخل بالرياضة أو الترفيه فيها ولكن من قبل ذلك وأنا أعاني، كل شيء واضح الآن في الرياضة السعودية“.

معالي مستشار تركي آل الشيخ :

لين متى نظرية المؤامرة ولين متى يتم لزج اسم تركي ال الشيخ في اي سالفة #تركي_ال_الشيخ pic.twitter.com/cDvnT3CeC3 — مساحات كروية (@Fotball_Speaces) January 15, 2022

وأضاف: ”صدمت إن فيه بعض الناس الكبار يستفسرون مني عن صفقة حمدالله والنصر والاتحاد ظللت أضحك، أنا في آخر الدنيا ولا علاقة بي بكل ذلك.. لو فرضا تدخلت لماذا أتدخل في صفقة مثل هذه؟.. ولو تدخلت بالتأكيد ستظهر صور لي معهم فأين كل هذا كنت شغلتكم بالتغريدات“.

وتابع: ”لو عندي ريال زيادة في ظل الظروف الحالية أضعه في نادي ألميريا الإسباني والتي كانت خطتي صعوده من 3 سنوات وأضغط بكل قوتي لكي يصعد هذه السنة، إلى متى اسطوانة تركي آل الشيخ، الموضوع أصبح زائدا عن الحد وحسابات صارت واضحة ومعروفة وحسابات رموز ويتكلمون مثل القطيع من بعض الجهات“.

معالي المستشار تركي ال الشيخ :

لو عندي ريال زايد كان حطيته في ناديي ، وخطتي كانت يصعد هالسنة#تركي_ال_شيخ pic.twitter.com/c6masrU9Qf — مساحات كروية (@Fotball_Speaces) January 15, 2022

وشدد تركي آل الشيخ: ”لما تركت هيئة الرياضة رجعت للفريق الذي أشجعه، ولكن في وقت عملي كنت أرى كل الأندية سواسية ولم أعمل أي شيء زيادة“.

ويبدو أن غضب تركي آل الشيخ بدأ مبكرا، حيث وجه الصحفي الرياضي ناصر الطميحي شكره لرئيس الاتحاد، أنمار الحائلي، ونائبه، أحمد كعكي، ولوزير الرياضة السابق، تركي آل الشيخ، بعد تألق حمدالله في أولى مبارياته مع ”العميد“.

وكتب: ”أجمل ما في المباراة اللاعب الظاهرة صاحب الأخلاق الحميدة، حمدالله، وعودة الاتحاد بالنقاط الثلاثة من القصيم، وعلينا أن لا ننسى المستشار تركي آل الشيخ، من القلب مليون ألف شكرًا، وشكرًا أنمار وكعكي وحامد“.

آل الشيخ الذي يشغل حاليًا منصب وزير الترفيه السعودي علق على حديث الطميحي بالتأكيد على عدم وجود أي علاقة له بانضمام حمدالله للاتحاد، مطالبًا الجميع بالتوقف عن الكذب والزج باسمه في الأحداث الرياضية السعودية، ومشددًا على أنه لن ينفق أمواله في الرياضة سوى على ناديه ألميريا.

وأوضح: ”ما أعرف هنا تم شكري على أي أساس! إذا على ديون الأندية فسيدي رعاه الله صاحب الفضل في سدادها.. وإذا ربطي بموضوع حمدالله أو أي موضوع يخص الرياضة أنا خارج المشهد الرياضي من يوم ما تم إعفائي وأتحدى أحد يثبت أني تدخلت أو دفعت في أي صفقه! عييب سكت فتره وقلت طبيعي وهذا الوسط الرياضي“.

يتبع … مو معقول كمية المسرحيات الي تحكى في الفتره الاخيره … شي غير منطقي ولا يدخل المخ ! لو عندي ريال زايد علي وابي احطه في الرياضه حطيته في النادي الي املكه في اسبانيا ! من ايات المنافق الكذب! وتراي شخص الان لاعلاقه لي بالملف ومن حقي اشجع النادي الي يريحني ( مشجع فقط) ! https://t.co/pVZaOTcFNb — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 15, 2022

وأضاف في تغريدة أخرى: ”غير معقول كمية المسرحيات اللي تحكى في الفتره الأخيرة.. شي غير منطقي ولا يدخل المخ! لو عندي ريال زايد علي وأبي أحطه في الرياضة حطيته في النادي الي أملكه في إسبانيا ! من آيات المنافق الكذب! وتراي شخص الآن لا علاقة لي بالملف ومن حقي أشجع النادي الي يريحني ( مشجع فقط)!“.

يُذكر أن النصر فسخ عقد حمدالله من جانب واحد في نوفمبر الماضي، ولم يُعلن النادي دوافعه لذلك القرار لكنه اكتفى بالإشارة إلى أن فسخ العقد تم بأسباب قانونية تكفل للنادي حقوقه المالية، ويُطالب النادي حاليًا بالحصول على قيمة الشرط الجزائي في العقد والمقدرة بـ20 مليون يورو.