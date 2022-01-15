أنشيلوتي يثير الشكوك حول مشاركة ألابا وأسينسيو في نهائي كأس السوبر الإسباني

أدلى المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بتصريحات مهمة قبل مباراة الفريق الملكي أمام أتلتيك بلباو في نهائي كأس السوبر الإسباني غدا الأحد، على إستاد الملك فهد في العاصمة الرياض.

وعن موقف الثنائي ديفيد ألابا وماركو أسينسيو من المشاركة في النهائي قال أنشيلوتي: ”لدينا بعض الشكوك حول إمكانية مشاركة ألابا وأسينسيو، لكن الفريق تعافى بشكلٍ جيد، ليست لدينا مشاكل بدنية، نعرف منافسينا جيّدًا لأننا لعبنا معهم مباراتين مؤخرًا، إنهم فريق منظم للغاية“.

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وأضاف عن إصابة داني كارفاخال بفيروس كورونا: ”اعتدنا على حقيقة أن هذا ممكن الحدوث في العمل، أشعر بالأسف تجاهه فقد لعب مباراة جيدة، هو بخير بدنيًّا لكنه مصاب بنزلة برد“.

وتابع ”أنا لم أخاطر أبدًا بلاعبين ليسوا على ما يرام، إذا كان أسينسيو وألابا ليسا كذلك فلن يلعبا، في المقابل لعب ناتشو مباراة جيدة ضد برشلونة ورودريغو كذلك، سنقيم الأمر بهدوء“.

وعن خوض أول مباراة نهائية مع ريال مدريد في أول موسم في ولايته الثانية مع الفريق قال المدرب الإيطالي: ”في الحقيقة لم يخطر ببالي أنني سأدير مباراة نهائية أخرى لريال مدريد، ولكن يسعدني أن أعيش هذه الفترة، اللعب في النهائي مميز دائمًا خاصة مع ريال مدريد“.

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وعن منافسه في النهائي قال: ”أتلتيك بلباو فريق جيد في الكرات الثابتة، والخطة ستكون مختلفة عن مباراة نصف النهائي بالطبع، ومدربهم مارسيلينو صديق مقرب، هو شخص تشعر بشيء خاص عندما تكون على مقربة منه، وكل مبارياتنا ضده معقدة“.

وأوضح أنشيلوتي: ”مباراتهم ضد أتلتيكو مدريد في نصف النهائي أظهرت لنا بأن أتلتيك بلباو فريق لا يستسلم“.

وبخصوص الانتقادات التي يتعرض لها قال أنشيلوتي: ”أحترم كل شيء، كل جوانب كرة القدم، إذا كنت ترغب باللعب بالاستحواذ فهذا أمر محترم، ولكن لا يوجد أسلوب مثالي فقد عانينا ضد قادش عندما استحوذنا“.

وأوضح: ”إذا لعبنا مباراة دفاعية فذلك لا يعني أننا نلعب للدفاع فقط، فنحن أكثر نادٍ تسجيلًا للأهداف في الليغا، اللعب بالمرتدات ليس سهلًا، فنحن بحاجة إلى تمريرات رائعة وتحرك مميز في المساحات، وفي هدفنا الثالث ضد برشلونة كان هنالك 6 لاعبين داخل منطقة الجزاء“.

وأردف: ”لا يزعجني اللعب في السعودية، حيث هنا العديد من المشجعين، ونحن نعلم مدى أهمية مثل هذه المباريات لدى الاتحاد الإسباني لكرة القدم“.

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وعن مباريات ريال مدريد في شهر ديسمبر حيث خاض الميرنغي 7 مباريات، حقق فيها الفوز 6 مرات وتعادل مرة وحيدة: ”كان ديسمبر شهرًا مختلفًا، لقد طورنا الجانب الدفاعي، مباراتنا الأخيرة ضد أتلتيك بلباو كان الوضع أفضل، تقدمنا بشكلٍ مبكر بهدفين من كريم بنزيما ثم سيطرنا على المباراة، ستكون مباراة الغد متساوية والركلات الثابتة ستكون مهمة“.

وأكمل المدرب الإيطالي: ”لن تكون هنالك مساحة كبيرة لفينيسيوس جونيور غدا، نريده أن يدخل أكثر في منطقة الجزاء كما فعل ضد فالنسيا حيث سجل، هي صفة لا يتمتع بها بعد ولكن يمكنك الاستمتاع بها“.

وبسؤاله عن تطور مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما قال أنشيلوتي: ”بنزيما لم يتغير، مازال متواضعًا، اللاعبون الآخرون يرون أنه أصبح ناضجًا وقائدًا، وأنا أراه لاعبا مختلفا عما كان عليه في السابق“.