فلامنغو يرفض عرض نادي الهلال للتعاقد مع ميشيل

أشارت تقارير صحفية برازيلية إلى أن فلامنغو رفض عرضا من الهلال السعودي للتعاقد مع لاعبه ميشيل، بعدما تقدم بطل آسيا بعرض بقيمة 8 ملايين يورو للتعاقد مع المهاجم البالغ من العمر 25 عاما.

وقال موقع odia.ig البرازيلي إن فلامنغو رفض العرض مقابل 8 ملايين يورو (حوالي 45 مليون ريال برازيلي)، بعد وقت طويل في التفكير.

نادي الهلال السعودي يقدم عرضا للتعاقد مع ميشيل لاعب فلامنغو https://t.co/f4nuVsN2BT pic.twitter.com/zLhg4eoDjV — إرم سبورت (@EremSports) January 14, 2022

وأضاف الموقع أن أحد أسباب فلامنغو لرفض عرض الهلال هو أنه في المناقشات الداخلية أدرك أعضاء مجلس الإدارة أن القيمة التي يقدمها النادي السعودي منخفضة، وأنه في حالة الموافقة على العرض سيتعين على النادي البحث عن بديل، وهو ما قد يمثل مخاطرة لأنه قد يكلف مبلغًا أكبر من ذلك، ودون أي ضمانة على تكيف اللاعب الجديد مع الأجواء على عكس ميشيل.

ونشر الصحفي البرازيلي غابرييل ريس عرض الهلال واهتمامه بالتعاقد مع ميشيل، الذي كان هدفا للعديد من الأندية العربية الأخرى، بينها العين الإماراتي.

وتلقى فلامنغو معلومات من وكيل أعمال ميشيل تفيد بأن الهلال سيرفع عرضه الأسبوع المقبل، نظرا لأن النادي السعودي يدرس الأمر حاليا دون حسم موقفه.

الهلال يتفق مع عبدالإله المالكي.. والاتفاق يرفض عرض الزعيم لضم محمد الكويكبي https://t.co/LWalSlFWJT pic.twitter.com/XdCHgXMhjN — إرم سبورت (@EremSports) January 13, 2022

وتضمن عرض التعاقد مع ميشيل، الذي يستمر عقده حتى ديسمبر 2024، منح النادي البرازيلي 8 ملايين دولار مقابل عقد طويل مدته ثلاث سنوات ونصف السنة، فضلا عن راتب ضخم، وقد عرض إدواردو معلوف مدير أعمال اللاعب هذا العرض على النادي الذي يتخذ من ريو دي جانيرو مقرا له.

وتعاقد فلامنغو مع ميشيل مقابل 38.49 مليون ريال برازيلي في بداية 2020 قادما من غوياس، ويملك فلامنغو 80% من حقوقه الاقتصادية.

وقد خاض ميشيل مع النادي 105 مباريات سجل خلالها 23 هدفًا وصنع 14 تمريرة حاسمة. وفي عام 2021 ومع المدير الفني ريناتو غاوتشو عاش المهاجم أفضل لحظاته في النادي، ولكن مع ذلك لم يكن قادرًا على الفوز بمركز أساسي، لكنه كان يُحدث الفارق عند مشاركته كبديل.

يذكر أن الهلال حسم ثلاث صفقات جديدة حتى الآن، بالتعاقد مع الحارس الدولي محمد العويس من الأهلي، وسعود عبدالحميد ظهير أيمن الاتحاد، بالإضافة إلى عبدالرحمن العبيد نجم النصر.